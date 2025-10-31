'Сміливий контрнаступ': біля Покровська ЗСУ потужно вибивають окупантів

У районі Покровська ведеться сміливий контрнаступ з метою відновлення ключових логістичних маршрутів.

У районі Покровська ведеться сміливий контрнаступ / колаж: Главред, фото: скріншоти

Коротко:

Українські вертольоти десантуються на окуповані росіянами території

У Силах оборони підтвердили інформацію про контратаку ГУР

Росіяни контролюють близько 60% Покровська

У районі Покровська в Донецькій області українські військові перейшли в контрнаступ. Про це повідомляє журналіст The Economist Олівер Керролл у соцмережі Х.

"За інформацією військової розвідки України, в районі Покровська ведеться сміливий контрнаступ з метою відновлення ключових логістичних маршрутів", - написав він. відео дня

Також Керролл опублікував відео, на якому, за його словами, показано десантування вертольотів у районах, які, за твердженням росіян, перебувають під їхнім контролем.

Журналіст додав, що перевірити достовірність відео йому не вдалося.

Зі свого боку, джерела РБК-Україна в Силах оборони підтвердили інформацію про контратаку ГУР, а також справжність відео, які показав Керролл.

Дивіться відео контрнаступу в районі Покровська

Тим часом топ-офіцер ЗСУ з Покровського напрямку розповів, що росіяни контролюють уже близько 60% Покровська й активно проникають у сусідні Родинське та Мирноград. Про це пише "Громадське".

Пілот БПЛА, який вийшов із Покровська, стверджує, що українські захисники, які перебувають на передових позиціях у місті, "уже в принципі в оточенні" через постійне просочування і накопичення російських сил.

Військові стверджують, що росіяни використовують тактику "броунівського руху", оминаючи передові позиції і просочуючись у тил малими групами. Через це тилові підрозділи змушені вступати в стрілецькі бої, а дроноводи не можуть ефективно працювати, що дає змогу ворогу продовжувати інфільтрацію.

Захисники вважають, що падіння Покровська автоматично призведе до втрати Мирнограда. Найбільша небезпека для Мирнограда - повне відрізання логістичних шляхів, які вже перебувають під вогневим контролем противника.

Високопоставлений офіцер попередив про велику загрозу оточення 1000-1500 осіб, якщо не буде проведено термінове перегрупування сил. Деякі військові вважають, що виправляти ситуацію вже пізно.

Командування, своєю чергою, вважає, що ударно-пошукові дії додаткових підрозділів ще можуть врятувати ситуацію. Начальник відділення комунікацій 32-ї бригади Іван Столярчук наголосив, що спецпідрозділи не врятують місто, якщо механізовані бригади не втримають фланги і логістику, яка наразі ускладнена, але не перерізана.

Як оцінює ситуацію в Покровську експерт

Главред писав, що військовий експерт Кирило Сазонов заявив про те, що найближчими місяцями битва за Покровськ і Мирноград у Донецькій області буде однією з найзапекліших.

За словами Сазонова, все тому, що командування РФ перекинуло в Покровськ додаткові підрозділи. Це говорить про пріоритетність цього напрямку для ворога.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше військові підтвердили, що заяви російських пропагандистів про нібито "блокування" Сил оборони України в Покровську не відповідають дійсності. Однак ситуація в місті залишається складною.

Нагадаємо, Главред писав, що українська піхота залишилася позаду окупантів, які просочилися в Покровськ. Вона припустила, що командири однієї з бригад не попередили "сусідів", а потім "уже стало пізно".

Напередодні стало відомо, що найскладніше зараз на фронті саме на Покровському напрямку. Там, як і в попередні тижні, найбільша інтенсивність бойових дій, сильне зосередження росіян. Окупанти всіма методами намагаються закріпитися.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

