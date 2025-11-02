Що відбувається в Покровську: бійці розповіли про ситуацію в місті

Військові зазначають, що росіяни на півночі Покровська почуваються "впевнено".

Аналітики з посиланням на військоих розповіли, що відбувається в Покровську / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, УНІАН

Головне:

Окупанти посилили штурми в Покровську

Ворог все ще перекидає особовий склад в напрямку міста

Загарбники майже повністю взяли під вогневий контроль важливу дорогу

Російські окупанти не відмовляються від своїх загарбницьких цілей та все ще хочуть захопити Покровськ у Донецькій області. Наразі ворог активізував штурмові дії. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російська пропаганда стверджує про просування окупантів у центр Покровська та Котлине, проте геолокаційні кадри показують, що ЗСУ тримають позиції і місцями навіть просунулися в центр Родинського.

Старший сержант однієї з українських бригад, який воює в районі Костянтинівки та Дружківки, повідомив, що активність ворога на цьому напрямку помітно зменшилася.

Військовий припускає, що частину своїх підрозділів росіяни перекинули, щоб посилити наступ на Покровськ і Мирноград.

Український військовий, який захищає Мирноград, повідомив, що російські підрозділи на півночі Покровська та північному сході Мирнограда почуваються "впевнено".

За його словами, російські оператори FPV‑дронів розташовані на такій відстані, що можуть вражати шляхи постачання між Покровськом і Мирноградом.

Офіцер однієї з українських частин у Мирнограді додав, що загарбники майже повністю взяли під вогневий контроль дорогу, якою доставляють ресурси в місто.

Чим обернеться для України втрата Покровська

У матеріалі CNN наголосили, якщо Покровськ впаде, він стане найбільшим міським районом, захопленим російськими військами з моменту захоплення Бахмута в травні 2023 року.

Покроськ є вузлом автомобільних і залізничних шляхів, і його захоплення наблизить російські війська до більших міст Краматорська і Костянтинівки в промисловому поясі Донецька.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький розповів, що протягом останніх днів на Покровському напрямку не зафіксовано суттєвих змін зі сторони армії країни-агресорки Росії. Натомість українські сили влаштували "окремі несподіванки" для ворога.

Нещодавно зʼявилася інформація про те, що спецпризначенці ГУР проводять успішну операцію на Покровському напрямку фронту. Операцією на Покровському напрямку керує Кирило Буданов.

Раніше Зеленський заявив, що ситуація у місті Покровськ, що Донецькій області, складна, але суттєвих змін немає. Українські захисники потроху знищують окупантів і не знаходяться в оточенні.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

