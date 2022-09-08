"Стає все спекотніше": окупанти в паніці терміново вивозять сім'ї з Херсона - голова Херсонської ОВА

Російські окупанти в паніці вивозять свої сім'ї з Херсона / Колаж Людмила Денісова, ua.usembassy.gov, Reuters

Російські окупанти в паніці через потужний контрнаступ українських військових на Херсонщині. Вони відчувають, що "з кожним днем стає все спекотніше" і терміново вивозять свої сім'ї з Херсона. Про це заявив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушев, повідомляє ТСН.ua.

За його даними, найчастіше окупанти селилися разом зі своїми сім'ями в захоплених готелях, хостелах, базах відпочинку і санаторіях.

"Наскільки нам відомо, вони навіть вивезли власні сім'ї з міста. Адже з кожним днем стає все спекотніше і ворог несе значні втрати. Лікарні переповнені пораненими і вбитими росіянами", - зазначив Янушев.

Він також додав, що окупанти не можуть знайти спільну мову один з одним і самі влаштовують перестрілки перетворюючи своїх же у "двохсотих".

"Нещодавно в Херсоні біля школи поліції сталася перестрілка між чеченцями і "ДНРівцями". Багато солдатів просто дезертирують. Окупанти чітко розуміють, що майже всі мости зруйновані і автомобільного сполучення просто немає. Підкріплення чекати нізвідки і питання їх знищення – це тільки питання часу", - розповів глава Херсонської ОВА.

Янушев зазначив, що окупанти знаходяться в сильній паніці і страх їх не зникає навіть тоді, коли обстрілів немає. Весь час на окупованих територіях продовжують працювати українські партизани.

"Вони не розуміють, як херсонці залишаються такими сильними. Щодня рух опору доводить, що Херсон — це Україна. Партизани продовжують вбивати і калічити колаборантів. Недавній випадок з убивством нардепа-колаборанта Ковальова яскраве тому підтвердження. Кожен день в місті і області перевіряються будинки і гаражі, вони налякані і шукають зброю, зрадників і навіть оголосили про винагороду за інформацію про "підозрілих осіб". Але херсонці не здаються. Росіянам страшно, але далі буде ще страшніше, я в цьому впевнений", - додав Якушев.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

ЗСУ 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що на Херсонщині окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою.

Пізніше у ЗСУ закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може завадити контрнаступу ЗСУ, заявили в українських Збройних силах.

У британській розвідці підтвердили, що Україна вже досягнула певних успіхів під час наступу на російських окупантів на півдні. Так, ЗСУ вдалося відсунути лінію фронту у деяких районах на певну відстань.

У ЗСУ зазначили, що окупанти вже не можуть підтягувати свої резерви на захоплені території Херсонщини – була підірвана їхня логістика. У загарбників ще лишилися деякі транспортні шляхи, якими вони можуть рухатися, проте усі вони перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що контрнаступ ЗСУ на півдні нашої країни може розтягнутися на дуже тривалий термін. Він наголосив, що головне для ЗСУ на півдні – не наземний наступ, а удари HIMARS.

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