Співак зізнався, що обговорював романтичні сцени зі своїми партнерками по зйомках зі своєю обраницею.

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Володимир Дантес - особисте життя / колаж: Главред, скріншот із відео

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Що артист розповів про свою кохану

Український співак і актор Володимир Дантес розповів про те, як ставиться до романтичних епізодів у кіно за участю інших жінок. У коментарі для "Люкс ФМ" артист пояснив, як вибудовує особисті межі заради своєї обраниці.

Під час роботи над фільмом "Пауза" артисту довелося зніматися у сценах із поцілунками, тому він заздалегідь обговорив цей момент зі своєю коханою. Виконавець зазначив, що разом із партнеркою по кадру намагався зробити такі сцени максимально стриманими, а кожен контакт вони попередньо узгоджували. За словами Дантеса, актори заздалегідь обговорювали, де саме допустимі дотики. Дійшло до того, що партнери по фільму намагалися триматися один від одного подалі поза кадром, оскільки романтичні епізоди викликали у них незручність.

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Дантес із новою дівчиною - Анастасією / фото: instagram.com, Анастасія Неправда

"У нас взагалі не було сценарію цих поцілунків. Нічого не було. Бо мені теж це не дуже хочеться робити. Бо я розумію, що моїй другій половинці це буде не дуже приємно. Я розумію, що це ненормально. Але як показати людям, що між ними щось є, якесь тяжіння? І ми це зробили дуже мінімально", - пояснив артист.

Як виглядає дівчина Дантеса / фото: instagram.com, Анастасія Неправда

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес був у шлюбі зі співачкою Надею Дорофеєвою, з якою оголосив про розставання навесні 2022 року, а потім зустрічався з бізнесвумен Дашею Кацуріною. Останнім часом артист намагається не афішувати подробиці особистого життя і рідко коментує свої стосунки у публічному просторі.

Володимир Дантес / інфографіка: Главред

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