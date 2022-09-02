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Окупантів на Херсонщині відрізали від резервів, логістика військ РФ підірвана – ЗСУ

2 вересня 2022, 18:49

У загарбників ще лишилися деякі транспортні шляхи, якими вони можуть рухатися, проте усі вони перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

Украинские военные, ВСУ
Окупантів на Херсонщині відрізали від резервів, логістика військ РФ підірвана/ Генштаб ЗСУ

Внаслідок успішних дій Збройних сил України окупанти вже не можуть підтягувати свої резерви на захоплені території Херсонщини.

ЗСУ підірвали логістику російських загарбників. Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що у регіоні ще є деякі транспортні шляхи, які російські загарбники гіпотетично можуть використати для руху. Проте зробити їм це буде важко, адже усі ці шляхи перебувають під вогневим контролем українських Збройних сил.

Воїни ЗСУ регулярно влучно б’ють по складах боєприпасів ворога та їхніх понтонних переправах на півдні, знищуючи ці об’єкти. Таким чином була дуже сильно підірвана логістика російських окупантів, і тепер вони не можуть перекидати на допомогу своїм військам резерви.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

ЗСУ 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що на Херсонщині окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою.

Пізніше у ЗСУ закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може завадити контрнаступу ЗСУ, заявили в українських Збройних силах.

У британській розвідці підтвердили, що Україна вже досягнула певних успіхів під час наступу на російських окупантів на півдні. Так, ЗСУ вдалося відсунути лінію фронту у деяких районах на певну відстань.

2 вересня в ОК "Південь" розповіли, що на півдні тривають позиційні бої, метою яких є покращення положення по лінії фронту. Українські воїни у цей день нанесли результативні удари по поромній переправі поблизу села Львове та по двом районам зосередження сил і засобів противника. ЗСУ вдалося порушити логістику російських окупантів.

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