Готівковий і чорний ринки пробиває стелю: курс долара різко злетів

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Курс долара в Україні підвищився. У банках курс американської валюти перетнув психологічну позначку в 40 гривень за долар.

При цьому в обмінниках і на чорному ринку курс долара пішов в гору. Про це повідомляє спеціалізоване видання Мінфін.

Готівковий курс долара в банках України зупинився на середньому рівні 40,10 гривні за долар при покупці. Продають американську валюту в банках за 40,90 гривні за долар.

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В обмінниках купують долар США в середньому за 40,75 гривні, а продають - за 41,23 гривні, повідомляє finance.ua.

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,92 гривні, а продаж – 41,12 гривні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що деякі банки підняли курс до 42 гривень за долар.

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