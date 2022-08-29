"Почався важливий тиждень": ЗСУ прорвали першу лінію оборони під Херсоном

ЗСУ прорвали першу лінію оборони під Херсоном/ Генштаб ЗСУ, "Суспільне"

Українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ і глави Офісу президента Віктор Андрусів у понеділок, 29 серпня. Він наголосив, що почався важливий тиждень.

Також повідомляється, що у Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресорки РФ тікають з поля бою. Про це повідомило Оперативне угрупування військ "Каховка".

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"109 полк "ДНР" відійшов зі своїх позицій на Херсонщині. Російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою", – йдеться у повідомленні.

Також в Оперативному угрупованні військ "Каховка" оприлюднили відео, на якому окупант підтверджує, що українські воїни прорвали першу лінію оборони загарбників, і розповідає, що бійці ЗСУ сильно гатять по них з різної зброї.

"Стріляють по нас з танків, авіації, артилерії", – зазначив окупант.

Окупант розповів, що воїни ЗСУ прорвали першу лінію оборони на Херсонщині/ скрін

Начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк підтвердила, що українські військові змусили 109 полк так званої "ДНР" відійти зі своїх позицій, повідомляється у Telegram-каналі "Збройні сили України".

ЗСУ розпочали наступ з багатьох напрямків на півдні

Гуменюк також заявила, що ЗСУ розпочали наступальні дії з багатьох напрямків на півдні України.

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, підтвердив також радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Він зазначив у Facebook, що розширюється географія знищення російських загарбників. Так, лише у ніч на понеділок, 29 серпня, та у першій половині цього дня ЗСУ нанесли удари по загарбниках у Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці і Бериславі.

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Варто зазначити, що голова Офісу президента України після таких новин зробив пост із натяком у Telegram, анонсувавши знищення ворогів під пекучим серпневим сонцем.

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Звільнення Херсонської області

Раніше керівник об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсонщини. Вона зазначила, що контрнаступ в Херсонській ЗСУ буде сучасними методами, зокрема, виснажуючи ворога.

Генерал Дмитро Марченко, який командував обороною Миколаєва, заявив, що для успішного контрнаступу в Херсонській області Україні необхідно мати щонайменше втричі більше військ, ніж у противника. Звільнення Херсона буде "непростим завданням", адже російські окупанти підготувалися до оборони. В таких умовах складно що-небудь прогнозувати, наголосив генерал.

Нагадаємо, політичний та економічний експерт Тарас Загородній зазначав, що можливі терміни закінчення війни РФ проти України визначить те, як розвиватиметься ситуація на фронті. Зараз ключовою точкою є навіть не Херсон, а Херсонська область, де перебуває велике угруповання російських військ, що налічує 25 тисяч військовослужбовців. Це угруповання зараз фактично оточене.

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