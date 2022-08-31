ЗСУ відсунули лінію фронту на півдні – розвідка Британії/ Генштаб ВСУ

У британській розвідці підтвердили, що Україна вже досягнула певних успіхів під час наступу на російських окупантів на півдні нашої держави. Так, ЗСУ вдалося відсунути лінію фронту у деяких районах на певну відстань.

Українським воїнам вдалося просунутися вперед після того, як вони натиснули на відносно слабко укріплену російську оборону. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, оприлюдненому в Twitter.

Тепер Росія може спробувати закрити "дірки", які утворилися, за рахунок підрозділів загарбників, які може забрати з Донбасу.

У британській розвідці зазначають, що РФ намагається прискорити свої спроби створити нові підкріплення для війни проти України. Так, в Україну перекидають батальйони нового 3-го армійського корпусу, який ще до 24 серпня покинув свою базу під Москвою. Проте у розвідці Великої Британії мають сумніви у підготовці та ефективності військових цього корпусу.

"Оперативна ефективність цих підрозділів невідома. У 3-му армійському корпусі, швидше за все, не вистачає особового складу, і ці війська мають обмежену підготовку", – наголосили в британській розвідці.

Раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначали, що російські окупанти готуються до більш широкого наступу ЗСУ і мають намір утримати захоплені Мелітополь та Херсон. На Донецькому напрямку ворог готується до нових атак. Країна-агресорка РФ дійшла до висновку, згідно з яким її війська не можуть наступати відразу на більш ніж одному напрямку. Москва перекидає сили і засоби на низку напрямків для посилення своїх позицій

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони російських окупантів у Херсонській області. Загарбники залишили свої позиції.

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