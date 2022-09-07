У Мелітополі знищили штаб "Єдиної Росії", який готував "референдум"

За інформацією мера міста, ворожий штаб знаходився на вулиці Ломоносова в приміщенні "Нової Пошти".
Увечері в середу, 7 вересня, в окупованому Мелітополі пролунали вибухи - був знищений штаб "Єдиної Росії", який готував псевдореферендум, йдеться в заяві мера міста Івана Федорова в Telegram.
Відзначається, що штаб знаходився на вулиці Ломоносова в приміщенні "Нової Пошти".
"Сьогоднішні вибухи в Мелітополі - це мінус черговий штаб "Єдиної Росії" в приміщенні Нової пошти по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти", - йдеться в повідомленні.
Контрудари ЗСУ на Херсонщині
Нагадаємо, раніше повідомлялося про потужний удар по Антонівському залізничному мосту в захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.
Раніше повідомлялося, що українська авіація в суботу, 3 серпня, завдала 24 точних ударів по російських загарбниках на півдні. Також сильно вдарили по противнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.
В результаті російське військо втратило 138 чоловік особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, була вражена поромна переправа поблизу Берислава.
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