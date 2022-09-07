У Мелітополі знищили штаб "Єдиної Росії", який готував "референдум"

У Мелітополі прогриміли вибухи / фото Telegram

Увечері в середу, 7 вересня, в окупованому Мелітополі пролунали вибухи - був знищений штаб "Єдиної Росії", який готував псевдореферендум, йдеться в заяві мера міста Івана Федорова в Telegram.

Відзначається, що штаб знаходився на вулиці Ломоносова в приміщенні "Нової Пошти".

"Сьогоднішні вибухи в Мелітополі - це мінус черговий штаб "Єдиної Росії" в приміщенні Нової пошти по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти", - йдеться в повідомленні.

Видео дня

Контрудари ЗСУ на Херсонщині

Нагадаємо, раніше повідомлялося про потужний удар по Антонівському залізничному мосту в захопленій російськими окупантами Херсонській області. З'явилося відео, на якому видно задимленість, ймовірно виникла в результаті удару.

Раніше повідомлялося, що українська авіація в суботу, 3 серпня, завдала 24 точних ударів по російських загарбниках на півдні. Також сильно вдарили по противнику ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ.

В результаті російське військо втратило 138 чоловік особового складу, 31 одиницю військової техніки та склад боєприпасів. Крім цього, була вражена поромна переправа поблизу Берислава.

Читайте також