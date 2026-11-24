Анмер-Холл - десятикімнатний заміський особняк, який королева Єлизавета II подарувала подружжю на весілля у 2011 році.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям не були вдома в момент нападу / колаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Коротко:

Що сталося з будинком Кейт і Вільяма

Як відреагувала поліція

Де перебувала королівська родина

У заміську резиденцію принца Вільяма та Кейт Міддлтон проникли невідомі. Після інциденту поліція затримала двох чоловіків за підозрою у зломі та незаконному проникненні на приватну територію.

Цей випадок викликав нові питання щодо безпеки британської королівської сім’ї.

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Йдеться про особняк Анмер-Холл (Anmer Hall), розташований у графстві Норфолк на території королівського маєтку Сандрінгем. За інформацією The Sun, підозрілу активність біля резиденції помітили ввечері в понеділок, 23 листопада.

До поліції надійшов виклик незадовго до 18:00. Для пошуку ймовірних порушників правоохоронці залучили додаткові сили, зокрема службових собак, безпілотники та вертоліт Національної поліцейської авіаційної служби.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон перебували в іншому місці / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Пізніше поліція Норфолка підтвердила затримання двох чоловіків. Їх підозрюють у зломі та незаконному проникненні на територію маєтку. Обидва перебувають під вартою, розслідування триває.

На щастя, у момент події в будинку нікого не було. Принц Вільям, Кейт Міддлтон та їхні троє дітей - Джордж, Шарлотта і Луї - перебували у своїй резиденції "Форест-Лодж" у Віндзорі.

Анмер-Холл - десятикімнатний заміський особняк, який королева Єлизавета II подарувала подружжю на весілля у 2011 році. Сім’я використовує його для відпочинку під час шкільних канікул та вихідних.

Особняк має особливе значення для Кейт. Саме тут принцеса Уельська знаходила усамітнення під час лікування онкологічного захворювання. Крім того, резиденція стала місцем зйомок емоційного відео, в якому вона повідомила про завершення курсу хіміотерапії.

Кейт і Вільям святкують 15 років своєї сім’ї / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Цей інцидент стався на тлі попередніх порушень безпеки на королівських територіях. У 2024 році двоє зловмисників у масках проникли на ферму Шоу, розташовану на території маєтку Віндзор. У той момент члени сім’ї перебували неподалік, у котеджі "Аделаїда".

Новий випадок знову привернув увагу до питань охорони королівських резиденцій. Незважаючи на те, що Вільям і Кейт як діючі члени королівської сім’ї перебувають під цілодобовою озброєною охороною, зловмисникам вдалося проникнути на територію їхнього заміського будинку.

У Кенсінгтонському палаці відмовилися коментувати подію, оскільки представники монархії не обговорюють питання безпеки.

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