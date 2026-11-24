Голова ОВА Олександр Ганжа повідомив, що медична допомога знадобилася щонайменше чотирьом людям.

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Наслідки удару по Дніпру / Колаж: Главред, фото: t.me/mykola_lukashuk

Що сталося:

Удар по Дніпру стався вдень 24 листопада

Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок

Четверо людей дістали поранення

Вдень 24 листопада країна-агресорка Росія атакувала Дніпро. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, постраждали щонайменше четверо людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа в Telegram.

"Ворог атакував Дніпро. Попередньо, пошкоджений багатоповерховий будинок", - написав Ганжа. відео дня

Згодом очільник області оновив дані і повідомив, що кількість постраждалих зросла щонайменше до чотирьох. Усі вони отримують медичну допомогу.

"Щонайменше четверо людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Дніпру", - зазначив Ганжа.

Ракета "Бандероль" / Інфографіка: Главред

Очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що у Дніпрі через атаку "Бандеролі" пошкоджено останній поверх багатоповерхівки. Він підтвердив, що внаслідок російського удару постраждали четверо людей.

Чому реактивні дрони РФ складно збивати

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна пояснив, що нові ударні апарати окупантів, зокрема "Герань-5" і "Герань-6", за своїми характеристиками вже ближчі до крилатих ракет, ніж до дронів початку війни.

За його словами, реактивні безпілотники літають зі швидкістю від 500 до 1000 км/год, тому дронам-перехоплювачам складно їх наздогнати. Головною зброєю проти таких цілей нардеп назвав ракети ППО класів "земля - повітря" та "повітря - повітря".

Говорячи про дані розвідки щодо випробувань "Герані-6", Веніславський наголосив на потребі посилювати українську ППО і залучати партнерів до постачання ракет.

"Ми маємо бути до цього готові", - наголосив Веніславський.

Атака на Дніпро - новини за темою

Як повідомляв Главред, в ніч на 5 листопада Росія атакувала Дніпро ударними дронами. Тоді поранення дістали щонайменше троє людей, а на об'єктах критичної інфраструктури спалахнули пожежі.

Наприкінці жовтня місто вже переживало наслідки масованого удару. У ніч на 30 жовтня через атаку РФ у Дніпрі стався блекаут, без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів. Майже весь громадський транспорт у місті тоді зупинився.

Реактивні дрони окупанти застосовували по Дніпру і раніше. У вересні ворожий безпілотник влетів у торговий центр "Новий континент". Тоді поранення дістали четверо людей, у прилеглих будинках вибило вікна.

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