Що сталося:
- Удар по Дніпру стався вдень 24 листопада
- Пошкоджено багатоповерховий житловий будинок
- Четверо людей дістали поранення
Вдень 24 листопада країна-агресорка Росія атакувала Дніпро. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, постраждали щонайменше четверо людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа в Telegram.
"Ворог атакував Дніпро. Попередньо, пошкоджений багатоповерховий будинок", - написав Ганжа.відео дня
Згодом очільник області оновив дані і повідомив, що кількість постраждалих зросла щонайменше до чотирьох. Усі вони отримують медичну допомогу.
"Щонайменше четверо людей постраждали внаслідок ворожої атаки по Дніпру", - зазначив Ганжа.
Очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що у Дніпрі через атаку "Бандеролі" пошкоджено останній поверх багатоповерхівки. Він підтвердив, що внаслідок російського удару постраждали четверо людей.
Чому реактивні дрони РФ складно збивати
Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна пояснив, що нові ударні апарати окупантів, зокрема "Герань-5" і "Герань-6", за своїми характеристиками вже ближчі до крилатих ракет, ніж до дронів початку війни.
За його словами, реактивні безпілотники літають зі швидкістю від 500 до 1000 км/год, тому дронам-перехоплювачам складно їх наздогнати. Головною зброєю проти таких цілей нардеп назвав ракети ППО класів "земля - повітря" та "повітря - повітря".
Говорячи про дані розвідки щодо випробувань "Герані-6", Веніславський наголосив на потребі посилювати українську ППО і залучати партнерів до постачання ракет.
"Ми маємо бути до цього готові", - наголосив Веніславський.
Атака на Дніпро - новини за темою
Як повідомляв Главред, в ніч на 5 листопада Росія атакувала Дніпро ударними дронами. Тоді поранення дістали щонайменше троє людей, а на об'єктах критичної інфраструктури спалахнули пожежі.
Наприкінці жовтня місто вже переживало наслідки масованого удару. У ніч на 30 жовтня через атаку РФ у Дніпрі стався блекаут, без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів. Майже весь громадський транспорт у місті тоді зупинився.
Реактивні дрони окупанти застосовували по Дніпру і раніше. У вересні ворожий безпілотник влетів у торговий центр "Новий континент". Тоді поранення дістали четверо людей, у прилеглих будинках вибило вікна.
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