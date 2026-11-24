Латвійський лідер пов'язує такий сценарій зі стійкістю України, слабшою російською економікою та тиском інших країн на Кремль.

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Коли настане переломний момент у війні / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/news_kremlin, facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключові тези:

Україна переживає "ідеальний шторм", але тримається

Через наслідки війни гинуть моряки та страждають судна інших держав

Нові переговори для Москви, імовірно, лише відволікаючий маневр

Переломний момент у війні країни-агресора Росії проти України може настати навесні або влітку 2027 року і зрештою призвести до поразки Москви. Головними чинниками є погіршення стану російської економіки та посилення міжнародного тиску на Кремль. Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв’ю Reuters.

"Якщо ми побачимо, що Україна вистоїть у військовому та економічному плані - а я впевнений, що Україна вистоїть, - тоді переломний момент може настати наступного року, наступної весни, наступного літа", - наголосив він. відео дня

За його словами, Україна опинилася в ситуації ідеального шторму: сувора зима збіглася з інтенсивнішими ударами по енергосистемі та атаками на цивільні об'єкти. Попри це, українці не раз доводили свою стійкість, а Європа налаштована й надалі допомагати зброєю, грошима та відновленням інфраструктури.

Що може спровокувати переломний момент

Окрім економічних проблем РФ, глава латвійської держави бачить дедалі ширшу міжнародну згоду щодо того, що війні треба покласти край.

Як приклад він навів атаки, внаслідок яких загинули індійські моряки, а також удари по суднах з Філіппін та інших країн. На його думку, це свідчить, що наслідки війни вже вийшли далеко за межі зони бойових дій.

"Кількість країн, які чинять тиск, зростає, тож переломний момент може настати навесні або влітку наступного року", - зауважив Рінкевичс.

Чи хоче Путін завершити війну

Попри це, він не вірить, що Москва щиро прагне миру. На його переконання, нові переговори про припинення вогню Кремль, імовірно, розглядає як відволікаючий маневр, що дає змогу продовжувати вторгнення.

Чи може війна в Україні скоро закінчитися

Народний депутат від партії "Голос", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко говорив, що підстав очікувати швидкого припинення російської військової агресії проти України на сьогодні немає.

За його словами, Москва продовжує розраховувати на досягнення своїх цілей за допомогою військового тиску.

"Зараз на полі бою не створено умов для того, щоб Росія закінчила війну. Вони обстрілюють нас, вони бачать, що їхні дрони все-таки долітають, вони тероризують наших громадян. І, принаймні, на зиму вони розуміють, що мають певну перевагу. Принаймні, це шантаж тим, що вони можуть зупинити роботу інфраструктури, зупинити газопостачання, водопостачання. І вони розраховують, що під цим тиском ми підемо на переговори й погодимося на умови, вигідні для них. І тому умов для того, щоб щось закінчувати, я не бачу", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф прагнуть укласти мирну угоду щодо завершення війни в Україні якомога швидше - в ідеалі ще до січня.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що завершення війни до 1 січня 2027 року було б дивом, хоча Україна працюватиме над цим. За його словами, реалістичність таких термінів залежить від багатьох факторів.

Водночас російський диктатор Володимир Путін не збирається всерйоз домовлятися про завершення війни проти України й планує продовжувати бойові дії щонайменше до кінця зими. Такого висновку дійшли західні розвідки в останніх оцінках.

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