Пташка співачки, яка стала зіркою соцмереж, зникла на кілька днів.

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Даша Астаф'єва втратила домашнього улюбленця / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Астаф'єва

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За якими ознаками можна впізнати зниклого улюбленця Даші Астаф'євої

Про що співачка попросила підписників

Українська співачка та волонтерка Даша Астаф'єва забила на сполох через зникнення свого незвичайного домашнього улюбленця - прирученої галки на прізвисько Патрік, яка давно стала справжньою зіркою її соцмереж. Артистка публічно звернулася по допомогу у своєму Instagram.

За словами знаменитості, вона не бачила птаха вже кілька днів і вкрай стурбована, оскільки раніше Патрік ніколи не зникав надовго. Співачка також опублікувала фото оголошення із зображенням ручної галки, підкресливши, що пернатий улюбленець є повноправним членом її родини.

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Патрік - улюбленець Даші Астаф'євої / фото: instagram.com, Даша Астаф'єва

"Шукаємо нашого Патріка! Приручений. Сорока. Уміє гратися й балакати! Якщо раптом зустрінете такого, прохання повідомити!" - написала артистка.

Астаф'єва звернулася до всіх мешканців селища Козин під Києвом із проханням допомогти в пошуках і уважно придивитися до птахів поблизу. Як пояснила Даша, Патрюша - повністю домашній улюбленець, який живе у власному вольєрі, харчується складним комбінованим раціоном, любить гратися, вміє розмовляти й дуже тягнеться до людей, через що міг легко прибитися до когось із перехожих.

Даша Астаф’єва - галка / фото: instagram.com, Даша Астаф’єва

"Його дуже цікавлять люди! Якщо раптом він причепився і тусується з вами, поверніть його, будь ласка! Ми всі дуже хвилюємося і чекаємо на нього вдома! Будь ласка, поширте інформацію", - звернулася до підписників Астаф’єва.

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