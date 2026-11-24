Президент вважає, що затримка постачання збігається в часі із "зимовим планом" Кремля щодо великих українських міст.

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Зеленський заявив про перебої зі Starshield і брак ракет для Patriot від США / Колаж: Главред, фото: скріншот, Вікіпедія

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США не підписують поставки антибалістики для України

Starshield працює з перебоями, ракет для Patriot меншає

Путін хоче зламати великі міста через брак захисту

Сполучені Штати досі не постачають Україні ракети-перехоплювачі для Patriot у потрібних обсягах. Президент Володимир Зеленський заявив, що через це Вашингтон політично виглядає як союзник Кремля, який хоче зробити великі українські міста непридатними для життя, повідомляє Bloomberg.

Глава держави звернув увагу на те, що проблеми з американською допомогою з'являються саме тоді, коли сторони шукають шляхи до миру. Під удар потрапили і військові постачання, і супутниковий зв'язок.

"Дуже неприємно, коли під час різних розмов про те, як закінчити війну, Starshield то працює, а то є обмеження, ракет для "петріотів" не тільки стає менше, а і є ще якісь кроки, через які нема поставок", - каже президент.

"Зимовий план" Кремля

На думку Зеленського, перебої з американськими поставками збігаються в часі з "зимовим планом" Володимира Путіна щодо України. Київ, за словами президента, має підтвердження намірів Москви. Він також назвав конкретні міста, які вона обрала мішенню.

"Всі дані про це є, розвідка ділиться відповідними даними. Путін розраховує зламати Україну. Київ, Дніпро, Одесу, Харків, Запоріжжя - передусім ці міста. Зламати через брак захисту й зламати для того, щоб Україна вийшла з Донбасу", - заявив Зеленський.

"Життя та історія набагато довші"

Президент переконаний, що Вашингтон не може зволікати з контрактами на антибалістичні ракети тоді, коли Росія посилює тиск на українські міста. Таким підходом американська сторона, за словами Зеленського, ставить себе в дуже незручне становище.

"Політично це виглядає так, ніби вона рухається в одному курсі з тим, що хоче Путін: змусити Україну до невигідних компромісів. Але життя та історія набагато довші, ніж дружба, бізнес або партнерство з однією людиною, яка є агресором. Набагато довші", - наголосив глава держави.

Чому Україні не вистачає ракет для Patriot

Додаткові перехоплювачі потрібні Україні для захисту від дедалі масштабніших ракетних і дронових атак країни-агресора РФ. Президент Володимир Зеленський ще наприкінці жовтня скаржився на затримки, повідомляв Militarnyi.

"Зокрема, протягом майже місяця чекаємо на підпис пана Хегсета щодо ракет для Patriot і NASAMS", - заявив Зеленський.

Глава Пентагону тоді пояснював затримку необхідністю зберегти запаси для американської армії, повідомляло "Дзеркало тижня".

"Хочемо переконатися, що їх вистачить для наших військових", - сказав Хегсет.

За словами Зеленського, у 2026 році Україна отримує в середньому близько 12 ракет для Patriot на місяць. Президент також вказував на дефіцит систем NASAMS, які оплатили європейці в рамках програми PURL.

ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

Ракети для Patriot - новини за темою

Як повідомляв Главред, Міністр оборони США Піт Хегсет досі не надав остаточного дозволу на передачу Україні близько 60 ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot, хоча Вашингтон уже погодив цю поставку. Частина ракет зберігається на складах у Європі та оплачена західними союзниками Києва.

22 листопада Зеленський закликав США дозволити передачу ракет для Patriot, які вже оплатили партнери. За його словами, йдеться про перехоплювачі, оплачені в рамках програми PURL. Лише за тиждень РФ випустила по Україні 165 ракет і близько 2700 дронів.

Раніше Україна запропонувала партнерам нестандартне рішення щодо перехоплювачів. Йдеться про обмін ракет для Patriot, які Київ уже замовив, на ракети з наявних запасів. Цю ініціативу Зеленський озвучив 17 листопада на зустрічі у форматі Рамштайн.

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