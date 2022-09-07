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"Це не буде швидко": британський доброволець розповів деталі контрнаступу на Херсонщині

7 вересня 2022, 10:39

Доброволець Марк Ейрс вважає, що контрнаступ буде розвиватись повільно, але впевнено.

ВСУ, британский доброволец
Британський доброволець розповів про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині / Колаж фото CNN, Facebook/okPivden

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині відбувається повільно, але впевнено. Бойовий дух українських військових на передовій високий. Про це заявив британський доброволець Марк Ейрс, який воює за Україну, повідомляє CNN.

Ейрс працює з розвідувальним підрозділом. Він пригадав, що у перший день контрнаступу на півдні України зробив понад 2000 пострілів з кулемета ПК під час перестрілок з російськими окупантами.

"Бої були досить інтенсивними, багато-багато обстрілів. Ми дуже завзято билися і зайняли позиції, які повинні були зайняти", - сказав Марк Ейрс.

На другий день контрнаступу доброволець був поранений, уламок влучив йому в ногу. Тоді ще постраждало 4 військових з підрозділу, де служив Ейрс. Він додав, що російські сили "непрофесійні та неорганізовані". Доброволець каже, що контрнаступ не буде розвиватись швидко.

"Це не буде швидко, це важкий, повільний бій, метр за метром, позиція за позицією, тому що ми не маємо ресурсів, щоб провести масштабний бліцкриг з масою артилерії та бронетехніки. Тому ми повинні зробити це з розумом і спробувати зробити це за рахунок мінімальної кількості жертв", – додав Ейрс.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

ЗСУ 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що на Херсонщині окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою.

Пізніше у ЗСУ закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може завадити контрнаступу ЗСУ, заявили в українських Збройних силах.

У британській розвідці підтвердили, що Україна вже досягнула певних успіхів під час наступу на російських окупантів на півдні. Так, ЗСУ вдалося відсунути лінію фронту у деяких районах на певну відстань.

У ЗСУ зазначили, що окупанти вже не можуть підтягувати свої резерви на захоплені території Херсонщини – була підірвана їхня логістика. У загарбників ще лишилися деякі транспортні шляхи, якими вони можуть рухатися, проте усі вони перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

Раніше радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що контрнаступ ЗСУ на півдні нашої країни може розтягнутися на дуже тривалий термін. Він наголосив, що головне для ЗСУ на півдні – не наземний наступ, а удари HIMARS.

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