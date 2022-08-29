Контрнаступ ЗСУ: військові закликають до тиші на інформаційному фронті

Українців просять не поширювати інформацію про контрнаступ ЗСУ / Колаж Людмила Денисова, ua.usembassy.gov, Reuters

Українські військові закликають до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може завадити контрнаступу ЗСУ. Про це заявила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу.

"Найперше, що потрібно знати зараз, що будь-яка військова операція потребує умов тиші. Ажіотаж, який викликає будь-як новина з фронту, є неправильним в умовах інформаційної війни. Всі дії повинні мати логічне завершення. Новина є, вона всіх надихнула, але далі треба набратись терпіння і зрозуміти правила, і послідовність дій військових підрозділів", - сказала Гуменюк.

Вона додала, що окупанти протягом тривалого часу підтягували сили, тому противник є досить потужним. У свою чергу ЗСУ знищили ворожі склади з боєприпасами, військову техніку та сили ППО.

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"Моральна дестабілізація ворога може бути використана на нашу користь, але ворог все ще досить потужний. Розслаблятись зарано", - додала Гуменюк.

Звільнення Херсонської області від окупантів

Нагадаємо, українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що у Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресорки РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, підтвердив також радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що лише у ніч на понеділок, 29 серпня, та у першій половині цього дня ЗСУ нанесли удари по загарбниках у Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці й Бериславі.

Раніше керівник об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсонщини. Вона зазначила, що контрнаступ в Херсонській ЗСУ буде сучасними методами, зокрема, виснажуючи ворога.

У Новій Каховці почалась паніка серед окупантів. Через контрнаступ ЗСУ вони увімкнули в місті сирени та оголосили евакуацію з робочих місць.

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