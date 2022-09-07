Воєнний держбюджет-2023: президент перерахував головні пункти

Пріоритети держбюджету-2023 озвучив президент / president.gov.ua

Пріоритет держбюджету на наступний, 2023 рік, стане звичайно ж сектор безпеки і оборони. Також мають намір скоротити всі витрати, які не відповідають потребам воєнного часу, заявив у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський у середу, 7 вересня.

Він повідомив про проведення наради з главою уряду Денисом Шмигалем щодо проекту бюджету на наступний рік. За його словами, це буде бюджет воюючої країни. Президент сказав, що чиновники представлять параметри проэкту, але зазначив деякі вкрай важливі пункти:

Перше - понад 1 трлн гривень спрямують на сектор безпеки і оборони. Це питання буде пріоритетом №1.

- понад 1 трлн гривень спрямують на сектор безпеки і оборони. Це питання буде пріоритетом №1. Друге - соціальні зобов'язання мають забезпечуватися в повному обсязі. Кабміну було поставлено завдання в 2023 році, як і в цьому році, забезпечити індексацію пенсій для всіх пенсіонерів.

- соціальні зобов'язання мають забезпечуватися в повному обсязі. Кабміну було поставлено завдання в 2023 році, як і в цьому році, забезпечити індексацію пенсій для всіх пенсіонерів. Третина - уряд має представити програму скорочення витрат на держпідприємства, апарат, інститути, які не відповідають потребам воєнного часу. Президент зазначив, що для проходження цього періоду слід забезпечити фінансову і соціальну стабільність, скоротити всі витрати некритичні держави, все те, що не допомагає обороні, економічному розвитку, соціальному і культурному забезпеченню українців.

- уряд має представити програму скорочення витрат на держпідприємства, апарат, інститути, які не відповідають потребам воєнного часу. Президент зазначив, що для проходження цього періоду слід забезпечити фінансову і соціальну стабільність, скоротити всі витрати некритичні держави, все те, що не допомагає обороні, економічному розвитку, соціальному і культурному забезпеченню українців. Чверть - це активізація економічних відносин. Зокрема, програма кредитування 5/7/9 зберігається, також діятимуть і інші програми і рішення, які мають допомогти бізнесу працювати

- це активізація економічних відносин. Зокрема, програма кредитування 5/7/9 зберігається, також діятимуть і інші програми і рішення, які мають допомогти бізнесу працювати П'яте - буде створено спеціальний фонд відновлення, який наповнюватимуть, зокрема, коштом конфіскованих російських активів.

Президент сподівається, що проєкт держбюджету буде поданий до Верховної Ради до 15 вересня, в термін, передбачений законом.

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Нагадаємо, раніше, в травні 2022 року, керівник міністерства фінансів Сергій Марченко розповів в інтерв'ю авторитетному британському The Economist - у разі, якщо російська повномасштабна військова агресія проти України триватиме ще 3-4 місяці, то для підтримки української економіки можуть знадобитися дуже "болючі заходи", в першу чергу ‒ велике підвищення податків.

До того президент Володимир Зеленський говорив про те, що в Євросоюзі готується рішення про ліквідацію на рік всіх мит і квот на український експорт і припинення дії антидемпінгових тарифів.

Такий крок з боку Брюсселя допоможе зберегти економічну активність в Україні та національне виробництво.

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