США самі зацікавлені у передачі Україні ATACMS: експерт назвав причину

Байден погодився передати Україні "касетні" ракети ATACMS із обмеженим радіусом дії.

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ATACMS вже в Україні / Колаж: Головред, фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

Регулярним постачанням Україні далекобійних касетних боєприпасів ATACMS США можуть вирішити відразу дві проблеми. Як розповів в інтерв'ю Главреду співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник, є два цьому пояснення - надання допомоги Україні у наближенні перемоги та утилізація цих ракет.

"Бо якщо ракета або будь-який інший боєприпас не використаний, його потрібно утилізувати, що в більшості випадків збиткове. Тому як за політичними, так і за економічними розрахунками, США повинні були бути зацікавлені в передачі якомога більшої кількості ракет з тих запасів, у яких спливає термін зберігання", - пояснив Мельник.

При цьому поки що немає ознак того, що керівництво Сполучених Штатів відмовилося від політики "менеджменту ескалації".

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"Або вони ще, як і раніше, бояться, що Путін вдасться до радикальних дій, включаючи застосування ядерної зброї, або вони вже зрозуміли, що Путіна більше провокує слабкість і затягування конфлікту. Поки чіткої відповіді на це питання немає. Але саме політичний фактор тут залишається домінуючим" , – додав експерт.

При цьому змінити цю ситуацію може лише ставлення адміністрації Білого дому. Однак Україна може впливати на підтримку в цілому, зазначив Мельник.

"Але це питання насамперед до уряду, президента України (я маю на увазі той лист, який був у публічному просторі про умови надання підтримки від США з переліком реформ та термінами досягнення результатів). Також важливо наголосити, що це не перелік, який просто хтось у Білому домі написав, а зобов'язання, які українська влада взяла на себе у різних форматах - як європейської, так і євроатлантичної інтеграції", - сказав експерт.

Олексій Мельник Олексій Мельник – співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Перше застосування ATACMS

Увечері 17 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив перше застосування Україною балістичних ракет ATACMS.

Відомо, що ракетні війська ЗСУ застосували ATACMS у ніч на 17 жовтня по аеродромах у Бердянську та Луганську. Внаслідок ударів ВКС РФ втратили щонайменше 9 вертольотів, спецтехніку, один "Панцир С2" з особовим складом тощо.

За повідомленнями американських ЗМІ, Байден погодився передати Україні "касетні" ракети ATACMS з обмеженим радіусом дії.

Це рішення також було прийняте у зв'язку зі стурбованістю адміністрації Байдена з приводу нарощування Росією військ і техніки для осіннього наступу, зазначало Politico, яке може стати найбільшою російською кампанією за останні кілька місяців.

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