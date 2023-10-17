"Новий розділ війни розпочато": Зеленський підтвердив застосування ATACMS

Розпочався новий розділ російсько-української війни, підкреслив радник глави ОП Михайло Подоляк.

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Ракети ATACMS вже в Україні / Вікіпедія, Офіс президента України, скрін

Президент Володимир Зеленський підтвердив перше застосування ЗСУ балістичних ракет ATACMS, про передачу яких США не анонсували.

У своєму зверненні 17 жовтня глава держави подякував Сполучені Штати за надану допомогу.

"Сьогодні особлива подяка Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже точно - "ATACMS" себе показали", - сказав він. відео дня

Разом з тим радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив про початок "нового розділу" російсько-української війни.

У своєму Telegram Подоляк зазначив, що відтепер у російських військ немає безпечних місць у міжнародно визнаних кордонах України, натякаючи, зокрема, на прийдешні удари в Криму.

"Новий розділ цієї війни (не)офіційно розпочатий... Для російських військ більше немає безпечних місць у межах… міжнародно визнаних кордонів України. А значить: жодної можливості середньостроково зберегти за собою Південь, Крим і Чорноморський флот",

Годинник уже пішов у зворотному напрямку, додав Подоляк.

Які саме ракети передали США

За повідомленнями американських ЗМІ, Байден погодився передати Україні "касетні" ракети ATACMS з обмеженим радіусом дії.

Це рішення також було ухвалене у зв'язку зі стурбованістю адміністрації Байдена з приводу нарощування Росією військ і техніки для осіннього наступу, зазначає Politico, який може стати найбільшою російською кампанією за останні кілька місяців.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Перше застосування ATACMS

У ніч на 17 жовтня ЗСУ вдарили по аеродромах поблизу Бердянська та Луганська з розміщеним там вертолітним парком ВКС РФ.

Згідно з даними ССО, всього знищено 9 вертольотів різних модифікацій, спецтехніка, одна установка ППО, склад БК, пошкоджено злітні смуги аеродромів.

У мережі уточнюють, що під удар потрапили Ка-52, Мі-8, Мі-28 і Мі-24 і ППО "Панцир С2" з особовим складом. На аеродромі в Бердянську було до 30 одиниць ворожої техніки.

РосЗМІ стверджували, що по аеродромах "прилетіло" касетними далекобійними ракетами ATACMS, передачу яких США не анонсували.

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