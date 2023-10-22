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"Вже пакують речі": у ЗСУ розповіли, до чого готуються росіяни на Херсонщині

Аліна Дембіцька
22 жовтня 2023, 17:45 оновлено 22 жовтня, 17:45
Окупаційна "влада" посилює тиск на місцеве населення із метою знайти людей з проукраїнською позицією.
ВСУ, российские оккупанты
У ЗСУ розповіли, до чого готуються росіяни на Херсонщині / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 22 окрема механізована бригада

Російські окупаційні війська почали масово мародерити на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Це означає, що загарбники не збираються закріплюватися у цих населених пунктах. Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"Загарбники чинять подворові обходи і, як констатують військові, у росіян йде "загострення мародерської хвороби". Вони пакують речі, дуже багато відправляють за поребрик. Це, як правило, ознака того, що вони вже не закріплюються в тих населених пунктах і переміщуються очевидно вглиб", - розповіла Гуменюк.

За її словами, найімовірніше, що окупанти будуть шукати місце зимівлі, де треба буде закріпитися на більш щільних рубежах оборони, де є залізо-бетонні конструкції.

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Окрім того, як розповіла речниця ОК "Південь", окупаційна "влада" посилює тиск на місцеве населення із метою знайти людей з проукраїнською позицією.

"Там посилюються поліцейські норми тиску на населення, які окупанти вважають для себе правильними, коли вишукують проукраїнськи налаштованих людей, коли вишукують тих, хто ще не отримав російську "червону книжечку" і намагаються провести насильницьку паспортизацію серед того населення, яке можуть дістати з домівок", - додала вона.

Ситуація на Херсонщині

Як повідомляв Главред, російські окупанти готуються до потужного удару ЗСУ на півдні, тому перекидають стару техніку з Криму до Херсонщини. У ворога наростає панічний настрій, розповів військовий рух українців і кримських татар "Атеш".

Нагадаємо, що раніше під Херсоном було підірвано штаб "елітної" дивізії ворога. В результаті удару було знищено багато російських офіцерів. У момент обстрілу у російських десантників проходило щоденне планування.

Також повідомлялося, що країна-агресорка Росія намагається знеструмити Херсон. Так, внаслідок чергового "прильоту" було пошкоджено лінії електропередач. Майже кожного дня обстріл збільшується на 50-70 снарядів. Загарбники використовують заборонені фосфорні боєприпаси, а також багато артилерії.

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