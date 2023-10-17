'А ось це БК вже пішов!': з'явилося відео потужного удару по аеродрому в Бердянську

Додатково по російських вертольотах вночі 17 жовтня "відпрацював" боєкомплект загарбників.

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Всього у ході нічних "прильотів" знищено не менш як 9 вертольотів ВКС РФ / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

З'явилися перші кадри нічного удару по аеродрому в Бердянську, яким незаконно користувалися окупанти. Судячи з кадрів, по вертольотах ВКС РФ додатково відпрацював боєкомплект ворога, що там зберігався.

На кадрах, найімовірніше відзнятих самими загарбниками, видно ураження не менш як двох вертольотів. В результаті прильотів весь майданчик з авіацією опинився у вогні.

На відео також чути вторинну детонацію. Принаймні це стверджують самі окупанти. За їхніми словами, БК відпрацював просто по вертольотах.

відео дня

"Ух, а ось це вже БК пішов! Ось туди!... БК відпрацьовує просто по них. Там ще щось летить", - із захопленням відгукнувся один з російських військових.

ЗСУ завдали ударів по аеродрому ВКС РФ у Бердянську - дивіться відео:

Удари по окупантам 17 жовтня

У ніч на 17 жовтня ЗСУ вдарили по аеродромах поблизу Бердянська та Луганська з розміщеним там вертолітним парком ВКС РФ.

Згідно з даними ССО, всього знищено 9 вертольотів різних модифікацій, спецтехніка, одна установка ППО, склад БК, пошкоджено злітні смуги аеродромів.

У мережі уточнюють, що під удар потрапили Ка-52, Мі-8, Мі-28 і Мі-24 і ППО "Панцир С2" з особовим складом. На аеродромі в Бердянську було до 30 одиниць ворожої техніки.

Чим вдарили

При цьому російські пропагандисти виклали в мережу фото нібито уламків від ракет, що уразили захоплені ними військові об'єкти. РосЗМІ стверджують, що по аеродромах "прилетіло" касетними далекобійними ракетами ATACMS, передачу яких США не анонсували.

Колаж Главреда. Фото: фото ресурсів бойовиків

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