'А ось це БК вже пішов!': з'явилося відео потужного удару по аеродрому в Бердянську

З'явилися перші кадри нічного удару по аеродрому в Бердянську, яким незаконно користувалися окупанти. Судячи з кадрів, по вертольотах ВКС РФ додатково відпрацював боєкомплект ворога, що там зберігався.
На кадрах, найімовірніше відзнятих самими загарбниками, видно ураження не менш як двох вертольотів. В результаті прильотів весь майданчик з авіацією опинився у вогні.
На відео також чути вторинну детонацію. Принаймні це стверджують самі окупанти. За їхніми словами, БК відпрацював просто по вертольотах.
"Ух, а ось це вже БК пішов! Ось туди!... БК відпрацьовує просто по них. Там ще щось летить", - із захопленням відгукнувся один з російських військових.
ЗСУ завдали ударів по аеродрому ВКС РФ у Бердянську - дивіться відео:
Удари по окупантам 17 жовтня
У ніч на 17 жовтня ЗСУ вдарили по аеродромах поблизу Бердянська та Луганська з розміщеним там вертолітним парком ВКС РФ.
Згідно з даними ССО, всього знищено 9 вертольотів різних модифікацій, спецтехніка, одна установка ППО, склад БК, пошкоджено злітні смуги аеродромів.
У мережі уточнюють, що під удар потрапили Ка-52, Мі-8, Мі-28 і Мі-24 і ППО "Панцир С2" з особовим складом. На аеродромі в Бердянську було до 30 одиниць ворожої техніки.
Чим вдарили
При цьому російські пропагандисти виклали в мережу фото нібито уламків від ракет, що уразили захоплені ними військові об'єкти. РосЗМІ стверджують, що по аеродромах "прилетіло" касетними далекобійними ракетами ATACMS, передачу яких США не анонсували.
Вас також можуть зацікавити новини:
- До останнього подиху захищав країну: у боях під Андріївкою загинув 26-річний воїн
- Росіяни починають відходити: ЗСУ закріплюються на нових рубежах під Бахмутом
- Дурне ім'я пса ледь не зруйнувало особисте життя: дівчина поділилася сердечною драмою