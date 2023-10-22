РФ влаштувала кривавий штурм: великими силами пішла на захоплення важливого міста

Окупанти РФ намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

https://glavred.net/ukraine/rf-ustroila-krovavyy-shturm-bolshimi-silami-poshla-na-zahvat-vazhnogo-goroda-10510384.html Посилання скопійоване

ВСУ відбивають атаки РФ під Авдіївкою / Колаж: Головред, фото: відкриті джерела, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Оборона Авдіївки є важливою з точки зору блокування спроб РФ вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Авдіївка справді має значення. Це не перше загострення і не вперше від окупантів, від військово-політичного керівництва до окупаційного корпусу, звучать команди, мовляв, потрібно вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - наголосив він в ефірі Еспресо.

За словами представника української військової розвідки, наразі "за контроль над Авдіївкою" відбувається чергове загострення, але окупанти не вперше намагаються взяти силою цей населений пункт.

відео дня

"Вони зазнавали краху, терміни рухалися. Зараз бачимо чергове загострення", - додав Юсов.

Ситуація в районі Авдіївки

Раніше повідомлялося, що через штурми в Авдіївці втрати російських військ зросли на 90%. Втрати Росії останнім часом у війні проти України збільшились на 90%. Цьому передували штурми окупантів у районі Авдіївки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ не дають оточити місто, РФ зазнає великих втрат. Агресор Росія перекидає нові частини зі своєї території на фронт через величезні втрати в районі Авдіївки Донецької області, сказав Олександр Штупун.

ЗСУ розбили броньований "кулак" РФ під Авдіївкою, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Як розповіли у військовій розвідці, росіяни зазнають великих втрат, а плани щодо окупації міста – не військове, а політичне завдання.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.