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РФ влаштувала кривавий штурм: великими силами пішла на захоплення важливого міста

Олексій Тесля
22 жовтня 2023, 17:56 оновлено 22 жовтня, 18:00
Окупанти РФ намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.
Авдіївка, війська РФ
ВСУ відбивають атаки РФ під Авдіївкою / Колаж: Головред, фото: відкриті джерела, Міноборони РФ (ілюстративне фото)

Оборона Авдіївки є важливою з точки зору блокування спроб РФ вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Авдіївка справді має значення. Це не перше загострення і не вперше від окупантів, від військово-політичного керівництва до окупаційного корпусу, звучать команди, мовляв, потрібно вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - наголосив він в ефірі Еспресо.

За словами представника української військової розвідки, наразі "за контроль над Авдіївкою" відбувається чергове загострення, але окупанти не вперше намагаються взяти силою цей населений пункт.

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"Вони зазнавали краху, терміни рухалися. Зараз бачимо чергове загострення", - додав Юсов.

Ситуація в районі Авдіївки

Раніше повідомлялося, що через штурми в Авдіївці втрати російських військ зросли на 90%. Втрати Росії останнім часом у війні проти України збільшились на 90%. Цьому передували штурми окупантів у районі Авдіївки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ не дають оточити місто, РФ зазнає великих втрат. Агресор Росія перекидає нові частини зі своєї території на фронт через величезні втрати в районі Авдіївки Донецької області, сказав Олександр Штупун.

ЗСУ розбили броньований "кулак" РФ під Авдіївкою, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Як розповіли у військовій розвідці, росіяни зазнають великих втрат, а плани щодо окупації міста – не військове, а політичне завдання.

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Авдіївка війна на Донбасі ГУР війна Росії та України Андрій Юсов
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