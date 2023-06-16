Українських пілотів Швеція навчатиме на винищувачах Jas 39 Gripen

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Уряд Швеції ухвалив рішення про новий пакет підтримки для України. Зокрема, військові країни проведуть навчання на винищувачах Jas 39 Gripen для українських пілотів.

Новий пакет допомоги представили на зустрічі з оборонною контактною групою в Брюсселі 15 червня. Підтримка включає внески до фондів на загальну суму 230 мільйонів шведських крон і призначення для Збройних сил Швеції. Загальна вартість дванадцятого пакета допомоги становить близько 250 мільйонів шведських крон.

Уряд Швеції оголосив про нову підтримку нашої держави у розмірі 140 мільйонів шведських крон через Міжнародний фонд Великої Британії для України, кошти якого спрямовуються на закупівлю оборонного обладнання. Серед іншого, Фонд планує закупити ракети дальнього радіуса дії для передачі ЗСУ.

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Новий пакет допомоги від Швеції

Швеція оголосила про внесок у розмірі 90 мільйонів шведських крон до Трастового фонду Комплексного пакету допомоги НАТО Україні для закупівлі:

оборонного обладнання,

палива,

медичного обладнання,

обладнання для військового вишколу,

підтримки для зміцнення і модернізації інститутів оборони та безпеки України.

Окрім цього, Збройним силам Швеції доручать провести ознайомчу підготовку українських пілотів та пов'язаного з ними авіаційного технічного персоналу на літаках JAS 39.

Передумовами є те, що Збройні сили України висловили бажання мати можливість оперативно оцінити JAS 39, оскільки одним з найбільш нагальних заходів є посилення протиповітряної оборони України сучасною винищувальною авіаційною системою,– повідомили у шведському уряді.