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Працюють до 16 годин: Україна може отримати дрони від Португалії - Defence News

Анна Ярославська
18 червня 2023, 08:31 оновлено 18 червня, 08:37
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Поставки фінансуються очолюваним Британією Міжнародним фондом для України.
Прапор Португалії, безпілотники AR3
Україна може отримати від Португалії безпілотники AR3 / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

Україна може отримати від Португалії безпілотники AR3, які здатні виконувати операції тривалістю до 16 годин. Про це повідомила компанія Tekever, яка виробляє ці дрони, передає Defense News.

Поставки фінансуються очолюваним Британією Міжнародним фондом для України.

У Defense News зазначили, що раніше Міноборони Британії опублікувало відео, на якому демонструється військова техніка, яку IFU надає українським військам. Журналісти стверджують, що на кадрах можна побачити і систему вертикального зльоту і посадки Tekever AR3.

"Так, наша система Tekever AR3 зображена на відео, підготовленому Міноборони Великої Британії", – прокоментував журналістам представник компанії.

Дивіться відео британського Міноборони, на якому можна побачити дрони AR3:

Скріншот

Що відомо про дрони AR3

AR3 - це невеликий дрон з тривалим терміном служби (операція може тривати до 16 годин), призначений для забезпечення спостереження за великою територією як для наземних, так і для морських місій.

У дрона максимальна вантажопідйомність 4 кг, він може літати зі швидкістю 75-90 км/год.

Дивіться відео, як працює дрон AR3:

Військова допомога Україні

Уряди Великої Британії та США анонсували передачу Україні нової військової допомоги в області протиповітряної оборони. Зокрема, Британія закупить озброєння вартістю 92 мільйони фунтів (понад 115 млн доларів США) найближчими місяцями через Міжнародний фонд для України.

Уряд Швеції ухвалив рішення про новий пакет підтримки для України. Зокрема, військові країни проведуть навчання на винищувачах Jas 39 Gripen для українських пілотів.

Іспанія відправить Україні 20 бронемашин і 4 танки Leopard 2а4, а також надасть військовий госпіталь. Про це 15 червня заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн.

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