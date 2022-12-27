США не хочуть передавати Україні ракети дальньої дії: Світан назвав справжню причину

Американська влада боїться, що це передача таких ракет спровокує виведення бойових дій за межі України.

США не хочуть передавати Україні ракети дальньої дії / Колаж фото 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, особистий архів Романа Світана

США не хочуть передавати Україні ракети, які будуть діставати на глибину 300 км. Все через те, що такі ракети будуть давати можливість знищувати військові цілі в глибині РФ. Американська влада боїться, що це спровокує виведення бойових дій за межі України. Про це заявив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан, повідомляє УНІАН.

Варто відзначити, що зараз ЗСУ можуть діставати цілі на глибині до 100-150 км.

"Частина політикуму Адміністрації президента Джо Байдена - це частина, в якій є директор ЦРУ Вільям Бернс, радник з національної безпеки Джейк Салліван. Вони не бажають виходу бойових дій за межі України", – сказав Світан.

Він не виключає, що такі дії дійсно можуть призвести до серйозної ескалації.

"Бої вже йдуть біля Росії. Горить Білгородська, Курська, Брянська, Ростовська, Воронезька області. Тобто, ця війна вже не може залишитися на території України. Вона обов'язково буде на території Росії, як мінімум на глибину", – додав Світан.

Він акцентував увагу на тому, що від району Середини-Буди в Сумській області до Москви всього трохи більше 400 км.

"А там, де ATACMS, там і PrSM – це 500 км.PrSM – це типу ATACMS, лише трохи далі. Теж працюють з тих же HIMARS. Подальше розростання на такі дальності ракет ... А це ракети вже трохи інші - це ракети з бойовою частиною понад 200 кг, які дуже складно збити. Балістичні ракети такого рівня будуть діставати і в Москву", - додав експерт.

Ракети ATACMS для України

Нагадаємо, у вересні в США заявляли, що наразі не мають наміру передавати Україні ракети ATACMS. За інформацією журналістів CNN, Адміністрація президента США Джо Байдена не планує найближчим часом кардинально змінювати свій підхід до надання військової допомоги Україні. Це стосується й питання передачі ЗСУ ракет ATACMS.

У жовтні повідомлялося, що Україна наполягає на тому, щоб США надали ракети ATACMS для HIMARS з дальністю пуску до 300 кілометрів, які допоможуть наносити удари по окупованому Росією Криму.

Військовий експерт Олег Жданов назвав дві ймовірні причини, через які Україна ще досі не отримала від західних партнерів далекобійні ракети ATACMS. Зокрема, у Заходу немає гарантій, що ці ракети потім не полетять на Москву.

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