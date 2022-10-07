У США побоюються, що Україна вдарить з ATACMS по РФ, а Путін нападе на країну НАТО – NYT

США наразі не готові надати Україні ракети ATACMS дальністю 300 км - ЗМІ / колаж фото Вікіпедія, Reuters

Україна наполягає на тому, щоб США надали ракети ATACMS для HIMARS з дальністю пуску до 300 кілометрів, які допоможуть наносити удари по окупованому Росією Криму. Однак американська влада вважає, що Київ отримує достатньо зброї. У Вашингтоні побоюються ударів українцями такими ракетами по ворожих цілях на російській території, після чого Путін може напасти на одну з країн НАТО.

У матеріалі The New York Times йдеться про те, що Пентагон дотримується точки зору, згідно з якою Україні не потрібні такі далекобійні ракети, оскільки українські війська добре воюють. Тому з наданням ATACMS поки що не поспішають.

"Після вторгнення Росії в Україну США направили українським військовим низку обладнання на загальну суму в мільярди доларів. Але одна потужна зброя під назвою Армійська тактична ракетна система (ATACMS) стала частиною дискусії про межі підтримки США свого союзника", - зазначає видання.

Вказується, що ракети більш далекого пуску можуть використовуватися не тільки на базі РСЗВ американських HIMARS, але і установок M270, які дали Німеччина і Британія. Ракети дозволяють вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

"Українські офіційні особи кажуть, що ракета може допомогти їм повернути Крим і ту частину країни, яку Росія захопила у 2014 році. Але чиновники Пентагону наполягають, що вони вже дають Україні зброю, яка їй найбільше потрібна: керовані реактивні системи залпового вогню GMLRS. А цього тижня високопоставлений чиновник Пентагону заявив, що керовані ракети, які США направили ЗСУ тисячами, можуть досягти більшості їхніх цілей, навіть у Криму", - пишуть американські журналісти.

Також в матеріалі сказано – Білий дім стурбований тим, що Україна може завдати удару 300-кілометровою ракетою ATACMS по ворожих цілях в глибині РФ. І тоді Путін може піти на ескалацію війни і навіть вторгнутися до сусідньої країни Північноатлантичного альянсу.

"Ми намагаємося уникнути Третьої світової війни", - цитує NYT президента США Джо Байдена.

Повернення Криму в Україну

Журналісти The Telegraph раніше повідомили про те, що у Вашингтоні високо оцінюють наступ ЗСУ на Херсонщині. За даними співрозмовників, в адміністрації Байдена тепер дійсно припускають повернення окупованого Криму до складу України. Все залежить від подальших успіхів української армії.

Колишній командувач військами Сполучених Штатів в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що сили оборони України можуть вибити російських окупантів на кордони 24 лютого до кінця 2022 року. До середини 2023 року ЗСУ можуть опинитися в Криму.

Американський генерал Бен Хертлінг припускає сценарій, за якого Росія до кінця року воюватиме за Крим. Навіть якщо Москва втратить контроль над окупованими територіями, армія України зіткнеться зі складнощами під час звільнення півострова.

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