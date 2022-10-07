УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У США побоюються, що Україна вдарить з ATACMS по РФ, а Путін нападе на країну НАТО – NYT

7 жовтня 2022, 15:26

Україна просить у Штатів надати Києву ракети ATACMS з дальністю 300 км для повернення Криму, зазначили журналісти.

ракета ATACMS, США
США наразі не готові надати Україні ракети ATACMS дальністю 300 км - ЗМІ / колаж фото Вікіпедія, Reuters

Україна наполягає на тому, щоб США надали ракети ATACMS для HIMARS з дальністю пуску до 300 кілометрів, які допоможуть наносити удари по окупованому Росією Криму. Однак американська влада вважає, що Київ отримує достатньо зброї. У Вашингтоні побоюються ударів українцями такими ракетами по ворожих цілях на російській території, після чого Путін може напасти на одну з країн НАТО.

У матеріалі The New York Times йдеться про те, що Пентагон дотримується точки зору, згідно з якою Україні не потрібні такі далекобійні ракети, оскільки українські війська добре воюють. Тому з наданням ATACMS поки що не поспішають.

"Після вторгнення Росії в Україну США направили українським військовим низку обладнання на загальну суму в мільярди доларів. Але одна потужна зброя під назвою Армійська тактична ракетна система (ATACMS) стала частиною дискусії про межі підтримки США свого союзника", - зазначає видання.

Вказується, що ракети більш далекого пуску можуть використовуватися не тільки на базі РСЗВ американських HIMARS, але і установок M270, які дали Німеччина і Британія. Ракети дозволяють вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

"Українські офіційні особи кажуть, що ракета може допомогти їм повернути Крим і ту частину країни, яку Росія захопила у 2014 році. Але чиновники Пентагону наполягають, що вони вже дають Україні зброю, яка їй найбільше потрібна: керовані реактивні системи залпового вогню GMLRS. А цього тижня високопоставлений чиновник Пентагону заявив, що керовані ракети, які США направили ЗСУ тисячами, можуть досягти більшості їхніх цілей, навіть у Криму", - пишуть американські журналісти.

Також в матеріалі сказано – Білий дім стурбований тим, що Україна може завдати удару 300-кілометровою ракетою ATACMS по ворожих цілях в глибині РФ. І тоді Путін може піти на ескалацію війни і навіть вторгнутися до сусідньої країни Північноатлантичного альянсу.

"Ми намагаємося уникнути Третьої світової війни", - цитує NYT президента США Джо Байдена.

Повернення Криму в Україну

Журналісти The Telegraph раніше повідомили про те, що у Вашингтоні високо оцінюють наступ ЗСУ на Херсонщині. За даними співрозмовників, в адміністрації Байдена тепер дійсно припускають повернення окупованого Криму до складу України. Все залежить від подальших успіхів української армії.

Колишній командувач військами Сполучених Штатів в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що сили оборони України можуть вибити російських окупантів на кордони 24 лютого до кінця 2022 року. До середини 2023 року ЗСУ можуть опинитися в Криму.

Американський генерал Бен Хертлінг припускає сценарій, за якого Росія до кінця року воюватиме за Крим. Навіть якщо Москва втратить контроль над окупованими територіями, армія України зіткнеться зі складнощами під час звільнення півострова.

Дивіться відео ТСН - Путін навесні може застосувати тактичну ядерну зброю

Інші новини:

новини США новини Криму війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:42

Гороскоп на тиждень 10-16 жовтня: Тельці зловлять удачу за хвіст, а Левам краще тримати рот на замку

16:41

Наслідки війни в Україні для Росії та Путіна: чат з екс-депутатом Держдуми РФ Іллею Пономарьовим

16:32

РФ маніпулює переговорами, щоб зупинити звільнення України - ЗеленськийВідео

16:23

Бабине літо в Україні зіпсують дощі: в яких областях чекати опадівВідео

16:13

Верховна Рада підтримала Японію і визнала окупацію Курил Росією

Реклама
15:58

"65 людей зникли з мобілізованих": окупанти РФ скаржаться на катастрофічні втратиВідео

15:54

Ядерна зброя буде задіяна: астролог розповів, коли і по яких містах України Путін завдасть ударуВідео

15:42

Щасливчиків всього чотири: астролог назвав знаки Зодіаку, яких чекає фантастичний жовтень

15:40

Як зберегти ріпчасту цибулю на зиму: кращі способи та рецепти

15:32

Смужки тканини на грудях: Гурцкая приголомшила відвертим виглядом

15:28

Як відіпрати червоне вино: 7 способів, як врятувати одяг від плям алкоголю

15:26

У США побоюються, що Україна вдарить з ATACMS по РФ, а Путін нападе на країну НАТО – NYTВідео

15:24

"РФ повинна вивести війська": прем'єр Фінляндії назвала спосіб завершення війни в УкраїніВідео

15:07

"Я – фанат України": Ілон Маск після скандальних заяв про Крим знову "перевзувся"Відео

15:02

Путлер капут: астролог назвав місяць смерті Путіна і розповів, як його вб'ютьВідео

14:55

Петля на шию, чорний пакет в руки: в Мережі мемами "привітали" Путіна з 70-річчямФотоВідео

14:48

Свята у жовтні 2022: День захисника України, Покрова Пресвятої Богородиці – чи буде вихідний

14:35

Доведено вченими: названо два напої, які продовжують життя

14:18

Росія пускала іранський дрон по Україні, а він вибухнув на військовій базі в Калузі – журналістВідео

14:14

Під звільненим Лиманом знайшли російський штаб зі списками полонених і зрадниківВідео

Реклама
14:12

Рада підтримала добровільний військовий облік жінок: для однієї категорії українок він обов'язковийВідео

13:23

"Знайшли собі подібних": окупанти поселились у брудному свинарнику на ХерсонщиніВідео

13:19

Вгору сходами, що ведуть у пекло: до сімдесятиріччя ПутінаПогляд

13:14

Що ви побачили першим: тест по картинці розповість про ваше майбутнє

13:04

"Кожні 48 годин відбувається якась маячня": у Кремлі пояснили зміни в поведінці Путіна – ЗМІВідео

13:00

Гороскоп на завтра 8 жовтня 2022: Овнам - сварки, Близнюкам - прибуток, Левам - зрадаВідео

12:58

Курс долара в Україні та золотовалютні резерви: головні заяви нового голови НБУ ПишногоВідео

12:36

Представники України вперше здобули Нобелівську премію миру

12:09

Галкін розповів, чому він зараз не з Пугачовою і як спілкується з дітьми на відстані

12:06

Бійці ЗСУ на півдні України розтрощили ударний вертоліт військ Росії Ка-52 Алігатор

11:44

Авіакомпанія "Українські вертольоти" передала Нацгвардії позашляховики та інше обладнання на 21 млн грнФото актуально

11:37

Авторські пісні та мільйонні перегляди: учасники Голосу країни набирають популярності у соцмережахВідео

11:08

"Нічого страшного": терорист Гіркін вважає, що ЗСУ можуть увірватися до КримуВідео

11:07

Звільнення Луганщини: ЗСУ деокупували село Греківка і підбираються ближче до СватовогоВідео

10:40

Для Путіна мобілізація – спосіб "утилізації" бунтівників: розвідка розповіла про ще один план диктатораВідео

09:57

ЗСУ накрили позиції окупантів на півдні: понад 100 "двохсотих", спалені танки та гаубиціВідео

09:46

Наступ ЗСУ на Луганщині: війська РФ мінують об'єкти, палять документи і готуються тікатиВідео

09:33

"Ви ще можете врятувати РФ від трагедії": Резніков у ювілей Путіна звернувся до російських офіцерівВідео

09:17

"Україна сильніша і все одно переможе": в РФ викладачка закликала студентів не йти на війнуВідео

09:13

Новий пакет санкцій поверне росіян у 90-тіПогляд

Реклама
08:47

Машини згоріли повністю: окупанти обстріляли колону цивільних у Херсонській областіВідео

08:38

Україна може отримати нову партію САУ Caesar: Макрон пообіцяв більше техніки

08:30

Як почистити багажник: "чарівні" способи, які вразять автомобілістівВідео

08:03

"Ворога потрібно знищити тут і зараз": Залужний зробив сильну заяву щодо війни

07:56

ЗСУ "покришили" окупантів: ворожі склади і база "злетіли" в повітря на півдні - БратчукВідео

07:21

Ядерний шантаж Путіна: світ може зіткнутися з Армагеддоном - БайденВідео

07:05

Покровська батьківська субота 2022: що святкувати і якВідео

06:59

Шойгу і Герасимов почалапають на фронт рядовими?Погляд

06:56

Меркель серйозно оскандалилась: вона вважає реальним мир в Європі лише "за участі Росії"Відео

06:32

Окупанти в паніці готуються до провокацій: будуть заходити в села у формі ЗСУ - ГайдайВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осінь
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти