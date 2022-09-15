США наразі не мають наміру передавати Україні ракети ATACMS - CNN

США не хочуть передавати ATACMS Україні-ЗМІ / defense.gov, Reuters

Позиція американських чиновників, на жаль, не змінилася, - вони як й раніше не хочуть передавати нашій країні балістичні ракети ATACMS, пише видання CNN.

За інформацією журналістів, Адміністрація президента США Джо Байдена не планує найближчим часом кардинально змінювати свій підхід до надання військової допомоги Україні. Це стосується й питання передачі ЗСУ ракет ATACMS.

У CNN деталізували, що, за словами офіційних осіб США, ситуація на фронті не змінилася настільки, щоб найближчим часом змінити стратегію поставок, "незважаючи на недавні прохання України до законодавців і Пентагону про надання ракетних систем дальньої дії і танків".

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За даними видання, адміністрація вважає, що надання таких ракет може призвести до ескалації, оскільки вони можуть бути використані для обстрілу самої Росії.

Як відомо, ракети ATACMS залежно від модифікації здатні знищувати цілі на відстані від 160 до 310 кілометрів. Для їхнього запуску необхідні пускові установки м142 HIMARS і M270 MLRS, які є в України.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, 24 серпня президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

У рамках нового пакету допомоги українським військовим передадуть сучасні системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.

США планують розпочати поставки озброєння, яке увійшло до нового пакету воєнної допомоги Україні, вже в найближчі кілька місяців.

30 серпня стало відомо, що потужна поставка американської зброї для України була призначена для контрнаступу на півдні.

За словами представника адміністрації президента США Джо Байдена, українським військовим допомагали підготуватися до контрнаступу протягом останніх декількох місяців, виконуючи конкретні запити на поставку зброї.

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