"Витрачають всі доступні ресурси": Зеленський розповів про болючі бої на фронті

Найважча ситуація спостерігається поблизу населених пунктів Бахмут і Кремінна.

Зеленський розповів про важкі бої на фронті / Фото ОП

На фронті в Україні спостерігається дуже важка обстановка, в районі Бахмута і Кремінної. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі, що вимагають зараз максимуму сил і концентрації", – сказав він.

Саме там найважча і найболючіша ситуація, адже окупанти кидають основні свої сили саме на цей напрямок. Путін не відмовився від мети захопити Донбас.

"Окупанти витрачають всі доступні їм ресурси, а це значні ресурси, щоб вичавити хоча б якесь просування", - додав Зеленський.

Ситуація біля Бахмута

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що битва за Бахмут визначить, як далі розвиватиметься війна в Україні. Зеленський у Конгресі США сказав, що українці потребують американської допомоги, щоб не просто вистояти в боях, а й перемогти на полі битви.

За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, захоплення Бахмута в Донецькій області для російських окупантів є питанням ідеологічним та медійним. Таким чином, ПВК Вагнера, яка є основною силою РФ на цьому напрямку, намагається довести, що може набагато більше, ніж регулярна російська армія.

Також раніше прессекретар східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий розповідав, що у загарбників РФ біля Бахмута великі втрати, а також повна відсутність тактичних успіхів.

Інші новини: