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"Полетять на Москву": Жданов пояснив, чому постачання ракет ATACMS досі під питанням

18 листопада 2022, 11:34

Жданов не став прогнозувати, коли передача довгоочікуваних ракет все ж таки відбудеться. Він зауважив, що на це питання дуже важко відповісти.

'Полетять на Москву': Жданов пояснив, чому постачання ракет ATACMS досі під питанням
Є дві причини, чому Україна досі не отримала ракети ATACMS / Скріншот

Військовий експерт Олег Жданов назвав дві ймовірні причини, через які Україна ще досі не отримала від західних партнерів далекобійні ракети ATACMS. Зокрема, у Заходу немає гарантій, що ці ракети потім не полетять на Москву.

Про це Жданов розповів на своєму YouTube-каналі.

"Ми вже півроку б'ємо у дзвони, просимо, благаємо, випрошуємо ці оперативно тактичні ракети. На превеликий жаль, вони нам їх не дають", - зазначив він.

Жданов не став прогнозувати, коли передача довгоочікуваних ракет все ж таки відбудеться. Він зауважив, що на це питання дуже важко відповісти.

Говорячи про причини, через які ЗСУ не отримують ракети такого типу, Жданов зазначив наступне: "Ми ведемо досить успішно бойові дії, немає проблем з розгромом російської армії. Так, у нас є труднощі з цим, але особливих проблем немає, ми все одно громимо, перемелюємо російську армію. Може бути, саме тому і не поспішають нам давати ці ракети. Може бути, тому що не можуть отримати від нас якісь залізобетонні гарантії, що ці ракети не полетять по території Російської Федерації".

Як відомо, ракети ATACMS залежно від модифікації здатні знищувати цілі на відстані від 160 до 310 кілометрів. Для їхнього запуску необхідні пускові установки м142 HIMARS і M270 MLRS, які є в України.

Ракети ATACMS для України

Нагадаємо, у вересні в США заявляли, що наразі не мають наміру передавати Україні ракети ATACMS. За інформацією журналістів CNN, Адміністрація президента США Джо Байдена не планує найближчим часом кардинально змінювати свій підхід до надання військової допомоги Україні. Це стосується й питання передачі ЗСУ ракет ATACMS.

У жовтні повідомлялося, що Україна наполягає на тому, щоб США надали ракети ATACMS для HIMARS з дальністю пуску до 300 кілометрів, які допоможуть наносити удари по окупованому Росією Криму. Однак американська влада вважає, що Київ отримує достатньо зброї. У Вашингтоні побоюються ударів українцями такими ракетами по ворожих цілях на російській території, після чого Путін може напасти на одну з країн НАТО.

Нещодавно президент США Джо Байден розповів про надання допомоги Україні для захисту від РФ, зокрема передачу реактивних систем залпового вогню HIMARS. Він натякнув, що українській стороні нібито уже могли бути передані далекобійні ракети, якими можна вести вогонь на 160 миль, тобто 257 кілометрів.

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