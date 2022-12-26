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"Їм хронічно не щастить": РФ була готова сьогодні вдарити ракетами по Україні - Арестович

26 грудня 2022, 22:55
На думку радника Офісу президента, окупанти не обстріляли Україну через "бавовну" на аеродромі в Енгельсі.
Російська ракета Олексій Арестович
РФ хотіла обстріляти Україну ракетами 26 грудня / Колаж фото Міноборони РФ, УНІАН

Росія підготувалася до ракетного удару по Україні і він був запланований на сьогодні, 26 грудня. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович під час ефіру з російським правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович переконаний, що цей ракетний удар не відбувся тільки через те, що на російському аеродромі в Енгельсі сталася потужна "бавовна". Варто зазначити, що радник ОП не повідомив про те, чи має Україна відношення до вибухів на території РФ.

"Їм хронічно не щастить. Сьогодні мав бути масований удар по території України. І хронічне порушення техніки безпеки, вилучення цінних фахівців під виглядом мобілізації, безсонні ночі персоналу відповідального - це призводить до вибухів або якихось подій технічного характеру на території Російської Федерації", - сказав Арестович.

За даними радника Офісу президента, в результаті "бавовни" був повністю знищений пункт управління польотами на аеродромі в РФ.

"Злі язики кажуть, що там повністю знищений пункт управління польотами разом з усією черговою зміною і в результаті 10 літаків полетіли ховатися на інші авіабази від гріха подалі, далеко. Може саме через це не відбувся ракетний удар", - розповів Арестович.

"Бавовна" на аеродромі в Енгельсі

У ніч з 25 на 26 грудня на російському аеродрому "Енгельс", на якому базуються стратегічні бомбардувальники окупантів, пролунали потужні вибухи. В Міноборони країни-агресора повідомили, що на малій висоті нібито там пролетів безпілотник. В результаті падіння його уламків нібито троє російських окупантів загинули. А літаки, мовляв, не постраждали.

Пізніше стали відомі подробиці нової атаки на російську авіабазу в Енгельсі Саратовської області, звідки здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники РФ, що завдають ударів по мирних містах України.

Попри заяви офіційних осіб РФ про те, що нібито в результаті атаки пошкоджень на землі немає, "Німецька хвиля" наводить протилежні дані. Видання посилається на інформацію українського військового блогера Романа Бочкали, який пише, що російські засоби протиповітряної оборони збили не сам безпілотник, а одну з випущених ним ракет.

Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, свіжі вибухи на військовій авіабазі "Енгельс" є наслідками російської агресії проти України.

"Безумовно, це наслідки російської агресії. Це чергова "бавовна", про яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що їх в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі відбуваються все частіше і, сподіваємося, що це Україні буде тільки на руку", - зазначив Ігнат.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Олексій Арестович вибух ракетний удар
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