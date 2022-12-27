Трофейну техніку неможливо відремонтувати: в Україні нестача запчастин - The Washington Post

В Україні немає механізму пошуку запчастин для рідкісної російської техніки.

ВСУ затрофеили много техники РФ, но исправной там мало / Коллаж фото Генштаб ВСУ, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

ЗСУ затрофеїли багато російської техніки. Однак велика кількість машин стоїть в ангарах через те, що в Україні фіксується суттєва нестача запчастин, які необхідні для ремонту техніки. Про це повідомляє The Washington Post.

В Україні чекає на ремонт сучасна бойова машина БМП-3.

"Щоб знайти деталі для ремонту машини, батальйон повинен був спочатку знайти ідентичну пару. На відміну від більш ранніх моделей цього типу бойової машини, ремонт БМП-3 з використанням деталей від аналогічних українських машин неможливий", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Україні немає механізму пошуку запчастин для такої рідкісної техніки.

"Збройні сили могли б отримати вигоду з програми або бази даних, що відстежує сумісні частини в різних бригадах", – додало видання.

Танкіст 25-ї десантно-штурмової бригади Вадим Устименко зазначив, що у ЗСУ є дуже мало справних трофейних екземплярів

"Ті, які можна було просто запустити або потрібно було всього кілька хвилин роботи, можна було перерахувати на пальцях однієї руки. Ті, які потребували ремонту, але зрештою працювали, становили, ймовірно, ще відсотків 30. А останні 50 відсотків були мотлохом, що вимагає великої роботи", – сказав Устименко.

Військова допомога Україні

Раніше повідомлялося про те, що Україна в рамках нового великого пакету військової допомоги отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

"Ракетна батарея Patriot стане критичною складовою для захисту українського народу від варварських атак Росії на критично важливу інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових тому, як управляти ракетною батареєю Patriot. Це займе деякий час, але українські військові будуть навчатися і вдома, щоб керувати цією батареєю", - йшлося в повідомленні.

У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що 850 мільйонів доларів в рамках виділених Україні 1,85 млрд. доларів, піде на ППО Patriot.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна обов'язково отримає від партнерів усю необхідну зброю для захисту від російської агресії. "Якщо підсумувати всі залаштункові розмови, не лише у Вашингтоні, а й інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу", - заявив Кулеба.

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