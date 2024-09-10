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США готуються оголосити про дозвіл ЗСУ бити ATACMS по Росії: що відомо

Яна Ставська
10 вересня 2024, 18:50
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Україна останні місяці посилено закликала Вашингтон дозволити бити вглиб Росії наявними далекобійними ракетами США.
США, Україна, ATACMS
Україна зможе атакувати ATACMS російські аеродроми / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

США мають намір у середу, 11 вересня, через держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити про дозвіл Україні завдавати ударів углиб Росії, зокрема ракетами ATACMS.

Про це в соцмережі Х (колишній Twitter) поділилася репортерка видання Axios Джулігрейс Бруфке. Журналістка послалася на розмову з конгресменом, головою Комітету у закордонних справах Майклом Макколом, який обговорював це з самим Блінкеном.

Маккол сказав, що таку заяву Блінкен зробить під час візиту до Києва. Сам візит, згідно з повідомленням пресслужби Держдепу, відбудеться вже завтра, 11 вересня.

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"Я говорив із Блінкеном два дні тому, і він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб, по суті, сказати їм, що вони дозволять їм (завдати удару по Росії ATACMS - ред.)", - заявив Маккол в інтерв'ю Бруфке.

Під час пресконференції в Лондоні, 10 вересня, Блінкен дав зрозуміти пресі, що це питання ще обговорюють у Білому домі і остаточного рішення з цього приводу поки що немає.

Він додав, що Байден якраз має обговорити застосування Україною західних ракет углиб Росії з британським прем'єром у п'ятницю, 13 вересня.

ЗМІ раніше писали, що підштовхнути США до дозволу Україні атакувати військові об'єкти РФ на великій відстані їхніми ракетами може підтвердження поставок Іраном балістичних ракет Кремлю.

Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS у транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

Удари по Росії - що говорили в США та в Україні

Україна вже довгий час вимагала від США дозволити їй завдавати глибших ударів по військових цілях окупантів у Росії. Але донедавна адміністрація Байдена щодо цього висловлювалася категорично.

В інтерв'ю NBC News президент Володимир Зеленський зазначив, що Америка має дати "зелене світло" хоча б на застосування наявних далекобійних ракет по Росії.

Головною ціллю таких глибоких ударів стануть військові аеродроми, які росіяни використовують для обстрілу України. Однак, на думку майора ЗСУ Олексія Гетьмана, під ударом будуть і військово-промислові заводи.

"Звичайно, по всіх об'єктах ми вдарити не зможемо, але ми зможемо ускладнити виробництво тих самих ракет і боєприпасів", - зазначив Гетьман.

У той же час експерт Олександр Кочетков у блозі Главреда зауважував, що дальності ATACMS для таких цілей просто не вистачить.

Раніше ЗМІ писали, що США наблизилися до рішення надати Україні ракети великої дальності для F-16 ракети JASSM дальністю до 400 км. Вони, на думку Кочеткова, можуть з'явитися в Україні не раніше 2025 року, навіть якщо рішення про їхню передачу ухвалять вже завтра.

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