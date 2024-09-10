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Забруднення річки Десна: Київ може залишитись без основного джерела питної води

Юлія Закрепа
10 вересня 2024, 17:29
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Річка Десна залишається основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій.
Забруднення річки Десна: Київ може залишитись без основного джерела питної води
Київ може залишитись без постачання питної води / колаж: Главред, фото: Київводоканал, соцмережі

Заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк повідомив, що через забруднення річки Десна місто Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання.

"Хочу нагадати, що річка Десна залишається основним видом водопостачання для очисних споруд Деснянських водопровідних станцій і становить 70% підготовленої питної води для мешканців Києва. Альтернативи такому водозабору сьогодні немає. Його втрата призведе до серйозних наслідків й розбалансування системи водопостачання столиці", - пояснив Костюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, через забруднення річки Десна, в Києві можуть відмовитись від водопостачання Деснянських водопровідних станцій.

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Що за річка Десна

Десна — річка в Україні (Сумська, Чернігівська, Київська області) та Росії (Смоленська та Брянська області). Ліва притока Дніпра (басейн Чорного моря).
У Десні та її притоках водиться понад 35 видів риб, серед яких карась китайський, судак, головень, жерех (білизна), густера, лящ, вязь, чехоня, верховодка (уклейка), плотва, карась, окунь, короп, щука, вугор, сом, в'юн, йорж, носар, лин, стерлядь.

"Забруднення річки Десна просувається. Ми стежимо й аналізуємо показники лабораторних досліджень багатьох організацій, які опікуються цим питанням. Водоканал двічі на тиждень бере проби у верхівʼях річки. На жаль, розбавлення цього забруднення так, як моделювали, не відбувається. Зараз забруднена вода спустилась нижче Чернігова. На жаль, органічне забруднення продовжується.Змоделювати яка вода прийде на водозабір через 4-5 днів неможливо. Втім, ми очікуємо найгірших результатів. Якщо такі результати підтверджуються й наша чинна технологія не здатна буде очистити воду, то можливий сценарій відмови від цього джерела водопостачання й перехід на інші джерела. Зокрема, Дніпровську станцію та артезіанські джерела. Втім, ця альтернативна система не зможе на 100% забезпечити водопостачанням все місто Київ",- додав він.

Нагадаємо, що стало відомо, що небезпечного знайшли у водоймах Десни і Сейму. За дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулося засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Еколог Владислав Балінський помітив дивне явище після підриву Каховської ГЕС та опублікував відео. На кадрах видно зграйку аборигена-сингля, а також гостроноса і пеленгаса - науковець розповів про свої спостереження.

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