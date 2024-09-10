Буде нищівний результат: експерт розкрив, як дозвіл США на удари по РФ вплине на війну

Гетьман сподівається, що незабаром партнери України дадуть дозвіл використовувати західну зброю.

https://glavred.net/ukraine/bude-nishchivniy-rezultat-ekspert-rozkriv-yak-dozvil-ssha-na-udari-po-rf-vpline-na-viynu-10595915.html Посилання скопійоване

Коли США дадуть "зелене світло" на далекобійні удари ЗСУ / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, ОК "Захід"

На сайті Главред відбувся чат із військовим експертом, ветераном російсько-української війни, майором запасу Збройних сил України Олексієм Гетьманом.

Військовий експерт розповів про те, чи наважаться США дати "зелене світло" на удари американськими далекобійними ракетами вглиб території Росії та як це вплине на хід війни.

"Це матиме дуже суттєвий вплив. Ми маємо нищити ті військові об’єкти, з яких атакують нашу країну. Ми повинні нищити не наслідки (наслідки - це ракета, яка вже летить у ціль в нашій країні), а летовища і пускові установки. А головне - це заводи, на яких Росія все це виробляє. Нам потрібно бити по промислових підприємствах РФ, які виробляють ракети та іншу зброю, що використовується проти нас", - заявив Гетьман.

Експерт сподівається, що незабаром партнери України дадуть дозвіл використовувати західну зброю. Звісно, по всіх об’єктах ми вдарити не зможемо, але ми зможемо ускладнити виробництво тих самих ракет і боєприпасів.

"Адже немає заводу, який виробляє ракети, а є заводи, де збираються ракети. Десь виробляються крила, десь - корпуси, десь - двигуни, десь - частина боєголовки, десь - вибухівка тощо. Тобто все це надходить із рідних місць до місця, де збирається ракета. Тому ми маємо бити по контрагентах, туди, куди можемо дістати. Якщо зруйнувати хоча б одну з вервечок цього ланцюжка, наприклад, місце, де виробляють частину головки самонаведення, то, значить, ракету неможливо буде виробити. Без однієї деталі ракета не полетить, або полетить просто як петарда", - пояснив Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Він також навів приклад двох країн - Ізраїлю та Польщі.

"Так і нам треба поводитися на міжнародному рівні, як вони. Нам потрібно цей досвід узяти на озброєння. Коли в Ізраїлю запитали, чи є в нього ядерна зброя, він сказав: немає, але якщо буде треба, ми використаємо. Дуже просто", - додав Гетьман.

Однак із поляками інша історія. Як відомо, коли одна країна передає іншій зброю, яку вона виробляє, вона повинна надати свій дозвіл, щоб друга країна передала цю зброю третій.

"Тобто Німеччина виробляє танки, передає Польщі, і якщо Польща хоче передати танки іншій країні, має бути дозвіл німців. Німеччина вагалася й не надавала дозвіл на передачу Leopard, які вже були в Польщі і використовували польською армією, Україні. Що зробили поляки – вони сказали: ви знаєте, ми більше не будемо чекати, доки ви там щось погодите, якщо хочете подавайте на нас до суду, але ми передамо танки Україні, бо вона воює, а ваш дозвіл нас дуже хвилює, ми дуже стурбовані, але танки все одно передамо", - пояснив експерт.

"Мені здається, якщо найближчим часом не буде дозволу, не можна чекати, щоб знову прилетіло по Полтаві чи Львову. Значить, потрібно використовувати цю зброю без дозволу. Ми не маємо право діяти інакше. Це не наші забаганки. Ми не можемо чекати нового удару, який вб’є десятки наших людей. Значить, треба руйнувати причину цих ударів. Не даєте дозвіл? Що ж, будемо бити без дозволу. Ми дуже стурбовані, дуже схвильовані, але чекати не можемо, коли вбивають наших людей, а ви вирішуєте якісь технологічні питання. Нам тоді стає не дуже цікаво чекати", - наголосив Олексій Гетьман.

Він також нагадав, що необхідно пам’ятати, що на сьогоднішній день українська армія - найсильніша в Європі.

"Немає в Європі армії, здатної нам протидіяти. Крім поки що армії Росії. Всі інші армії – британська, французька, польська – ні. За потужністю німецька армія – це третина нашої армії. І це ще не враховуючи наш бойовий досвід… Ні, я не закликаю висувати умови і говорити з позиції сили, але з позиції самоповаги говорити треба", - додав експерт.

Дивіться відео чату з Олексієм Гетьманом, в якому він спрогнозувавв перспективи Курської операції та терміни закінчення війни:

Отримання дозволу від США на удари по Росії

Нагадаємо, що глава Пентагону сказав, чому США не дають дозволу на удари по території РФ. За словами Ллойда Остіна, жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, щоб допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

Стало відомо, що США можуть дати Україні дозвіл бити по території РФ. Колишній конгресмен-республіканець США Адам Кінзінгер вважає, що наразі у Штатів є достатньо політичної волі для ухвалення цього рішення, при чому як і в демократів, так і в республіканців, за деякими винятками.

Сотні військових об'єктів РФ залишаються в зоні досяжності ATACMS. Аналітики ISW наголосили, що передислокація російських літаків із 16 російських авіабаз у зоні дії ATACMS не применшує важливості надання дозволу Україні використовувати ці ракети проти сотень інших російських військових об'єктів.

Байден хоче обговорити зі Стармером дозвіл для ЗСУ на удари по РФ. Стало відомо, що мова йтиме саме про удари далекобійним озброєнням, що має більший радіус дії. Ламмі зауважив, що ініціативу щодо такої можливості для українських військових проявив саме Байден.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред