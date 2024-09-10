В Україні зростуть пенсії: в уряді назвали дату підвищення виплат

Український уряд планує провести індексацію пенсій.

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В уряді анонсували підвищення пенсій / Колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В Україні очікується індексація пенсій. Уже стала відома навіть дата. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції 10 вересня.

Він зазначив, що Україна змогла зберегти всі спеціальні виплати, зокрема пенсії та субсидії. Наступну індексацію пенсій буде проведено в березні 2025-го року, як це робили у 2023-му і 2024-му роках.

"Так буде продовжуватися. Це велика робота, вона проходить щодня. Усі індексації були проведені в березні 2023-го, у березні 2024-го і будуть проведені в березні 2025 року", - сказав Шмигаль. відео дня

Прем'єр додав, що інфляція в країні залишається помірною. У липні вона становила 5,4%. Економіка також помірно відновлюється - 3,7% зростання ВВП у другому кварталі цього року.

Виплати для українців - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 вересня 2024 року українці більше не отримуватимуть компенсацію за розміщення переселенців у своїх будинках, оскільки проєкт "Притулок" завершить свою роботу.

Пенсії в Україні можуть збільшуватися через індексацію, перерахунки і додаткові виплати. У вересні деяким пенсіонерам підвищать пенсії за рахунок надбавок за віком. За інформацією Пенсійного фонду України, ці доплати отримають ті, хто відповідає кільком критеріям: пенсійний вік, вік понад 70 років, і щомісячна пенсія менша за 10 340,35 гривень. Сума надбавки залежатиме від віку.

Також в Україні планують замінити прожитковий мінімум на нову соціальну виплату, яка визначатиметься індивідуально відповідно до складу сім'ї. Про це заявила міністр праці та соціальної політики Оксана Жолнових.

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