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Слабка лінія оборони України допомагає наступу РФ: у NYT розкрили деталі

Анна Ярославська
2 березня 2024, 13:12
Україна вела оборону Авдіївки з 2014 року, і часу на підготовку фортифікаційних споруд було достатньо.
Авдіївка
Окопи ЗСУ часто являють собою "рудиментарні" земляні укріплення, пише NYT / Колаж: Главред, фото: instagram.com/libkos, Planet Labs Inc.

Після виходу з Авдіївки Сили оборони України намагаються стримати наступ російських окупантів. Армії РФ вдається поступово досягати певних успіхів. Причина цього - дефіцит боєприпасів у ЗСУ, зменшення західної допомоги та погано облаштована оборона. Про це пишуть журналісти The New York Times після аналізу супутникових знімків.

У статті йдеться, що Україна вела оборону Авдіївки з 2014 року, і часу на підготовку фортифікаційних споруд було достатньо. Але часто окопи являють собою "рудиментарні" земляні укріплення. При цьому вони не мають додаткових укріплень, які могли б затримати російські танки і допомогти захистити основні дороги та важливу місцевість.

Укріплення ЗСУ
Укріплення ЗСУ / Planet Labs Inc.

Особливо контраст помітний на тлі російських оборонних укріплень у районі Вербового та Роботиного, де влітку 2023 року ЗС РФ змогли стримати український наступ.

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Зміцнення армії РФ
Укріплення армії РФ / Planet Labs Inc.
Укріплення армії РФ і ЗСУ
Укріплення армії РФ і ЗСУ / Planet Labs Inc.

За тиждень після захоплення Авдіївки російські війська змогли просунутися далі і захопити три села на захід від міста. Щонайменше за ще одне зараз відбувається боротьба.

Американські офіційні особи приватно заявляють про занепокоєння, що Україна не укріпила свої оборонні лінії достатньо добре, і що тепер стикаються з наслідками.

Чому Україна не облаштувала укріплення

Видання зазначає, що причин відсутності потужних оборонних укріплень може бути багато.

Зокрема, Україна, можливо, була занадто зосереджена на наступальних операціях, а виділення грошей на фортифікацію потребувало б додаткових коштів.

Американські чиновники також вказують на психологічний елемент. Потужні оборонні укріплення могли б стати мовчазним визнанням того, що вони навряд чи планують великий наступ у цьому районі.

Однак зараз ситуація змінилася. Є фінансування, але на заваді фортифікації стоїть дефіцит інженерних підрозділів і фахівців та будівельників.

Бої за Авдіївку та вихід ЗСУ

Місто Авдіївка в Донецькій області називають "воротами" в окупований Росією Донецьк. Контроль ЗСУ над Авдіївкою не дозволяв окупантам використовувати Донецьк як транспортний вузол. Крім того, Авдіївка стоїть на шляху від Донецька на Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ.

Бої за Авдіївку почалися в лютому 2022 року. Восени 2023-го окупанти з новою силою почали атакувати місто - йшли запеклі бої.

Вночі 17 лютого 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше заявив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

Очевидно, що Росія скористалася моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США. Ситуацію погіршувало і значне скорочення боєприпасів у ЗСУ, щоб відбивати атаки ворога.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і далі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла захопити за безперервні чотиримісячні штурми.

При цьому російські окупанти, хоч і захопили місто, але зазнали важких втрат. Бригадний генерал Тарнавський заявив, що протягом чотирьох місяців боїв за Авдіївку армія РФ втратила понад 47 тисяч своїх солдатів.

Ситуація в Авдіївці - останні новини

Російські окупанти наступають по всій смузі навколо Авдіївки на Донеччині. Тактика ворога змінилася. Раніше бої тривали в міській забудові, зараз вони перейшли в поле і лісосмугу. Про це 1 березня заявив майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

Виведення українських захисників з Авдіївки було "єдиним правильним кроком". Захоплення міста є лише початком нової наступальної кампанії російських окупантів. Про це розповів командир штурмової групи "NC 13" другого штурмового батальйону 3 ОШБр Микола Зінкевич.

Українські військові були змушені відійти від населених пунктів Степове та Північне.

26 лютого Збройні сили України офіційно підтвердили відступ із Ласточкиного поблизу Авдіївки, де вони раніше тримали оборону.

Росіяни просунулися на 6 кілометрів після захоплення Авдіївки, повідомили в розвідці Британії.

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