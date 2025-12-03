Вже варто запасатись: улюблений новорічний напій українців скоро подорожчає

Зростання ціни буде залежати від категорії напою та виробника.

Ціни на шампанське в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Алкогольні напої подорожчають вже наприкінці грудня

Ціни на шампанське можуть зрости на 10-20 гривень за пляшку

Також очікується відчутна зміна вартості віскі

Ціни на алкогольні напої в Україні почнуть збільшуватись через збільшений попит вже наприкінці грудня. Про це заявила товарознавець Лілія Бистрицька в коментарі Новини.LIVE.

За її словами, грудень і січень вважаються найбільш прибутковими місяцями для виробників, ритейлерів та імпортерів спиртного.

"Очікується, що ціни на алкоголь у святковий період можуть зрости, проте ступінь такого зростання буде залежати від категорії напою, виробника, походження та торгової мережі", - йдеться у повідомленні.

Товарознавець вважає, що шампанське (ігристе вино) може подорожчати десь на 10-20 гривень за пляшку, хоча висхідний тренд торкнеться, ймовірно, тільки позицій преміум сегменту та імпортних виробів.

Водночас, для віскі Лілія Бистрицька прогнозує зміну вартості на рівні 10-15% у бік збільшення. Натомість звичайне вино, коньяк і горілка залишаться на позиціях, близьких до нинішніх.

Чому ростуть ціни на продукти перед святами

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що ціни перед святами в Україні ростуть через те, що люди, щоб накрити святкові столи, витягають гроші з запасів і створюють додатковий попит.

"Тобто суто на святковий період люди збільшують свою купівельну спроможність. Саме через це ростуть ціни, а не через те, що перед святами раптом стало менше продуктів", - зауважив він.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, у супермаркетах ціни на один з найулюбленіших сезонних фруктів українців різко впали. Мова йде про мандарини, деякі сорти яких за останні два місяці подешевшали більш як на 50%.

Напередодні Різдва та Нового року українцям варто готуватися до традиційного зростання цін на продукти харчування. У другій декаді грудня вартість основних товарів для святкового столу може зрости на 7–10%.

Крім того, традиційне відчутне зростання цін на основні види м'яса - яловичину, свинину і курятину – також розпочнеться перед новорічними святами.

Про персону: Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

