"Важко утримувати позиції": в ЗСУ заявили про проблеми на одному напрямку

Марія Николишин
3 грудня 2025, 10:16
Трегубов наголосив, що райони міста Вовчанськ просто зруйновані вщент.
Яка ситуація у Вовчанську / колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, deepstatemap

Головне:

  • Заяви ворога про те, що під його контролем Вовчанськ – брехня
  • ЗСУ присутні у частині районів Вовчанська
  • Єдина проблема, яка зараз є на фронті - погода

Українські оборонці присутні у частині районів Вовчанська, але окупанти продовжують лізти по руїнах, в яких важко утримувати позиції. Про це заявив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Еспресо.

За його словами, в частині Південно-Слобожанського напрямку - Вовчанському, реальні проблеми, які пов'язані з тим сумним фактом, що за роки боїв місто знищено так, що навіть з гори у деяких моментах неможливо побачити сітку вулиць.

"Росіяни там намагаються наступати просто по руїнах, в яких важко утримувати позиції. Заяви ворога про те, що під його контролем все місто, - не є правдою. У частині районів Вовчанська українці також присутні, але ситуація в тому, що інші райони просто зруйновані вщент, і противник по них лізе", - наголосив він.

Трегубов зауважив, що єдина проблема, яка зараз є на фронті - погода, яка росіянам трішки допомагає, а ЗСУ заважає.

"У цей період великі тумани, особливо зранку, що не дозволяє активно застосовувати крила, коптери. І за цих умов ворожі малі групи відносно ефективно застосовуються для інфільтрації, тому що їх важко побачити та знищити у kill-зоні. Навіть в окремих випадках росіяни зараз застосовують техніку, бо можуть, але поки це дуже обмежено", - додав він.

Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Успіхи ЗСУ на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що Силам оборони України вдалося покращити тактичне положення в Купʼянську.

Він наголосив, що наразі триває зачистка території Куп’янська від російських окупантів.

"ЗСУ працюють над тим, щоб повністю вибити ворога з плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів", - каже Сирський.

Купʼянськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, військовий експерт і колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов говорив, що заяви російських пропагандистів про нібито повний контроль окупантів над Покровськом не відповідають дійсності.

Український військовий з позивним "Мучной" заявив, що українські захисники повністю вибили окупантів з Іванівки на Дніпропетровщині.

Аналітики DeepState повідомляли, що російські загарбники продовжують спроби захопити Покровськ та Мирноград на Донеччині. Ситуація в регіоні залишається критичною, але українські сили активно обороняють територію.

Читайте також:

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

війна в Україні новини України війна Росії та України Вовчанськ Фронт
