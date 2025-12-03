Путін не відкинув мирний план Трампа - в Кремлі розкрили деталі переговорів з США

У Кремлі підтвердили перший прямий обмін позиціями щодо плану Трампа та заявили про процес пошуку компромісів щодо завершення війни проти України.

Про що сказав Пєсков:

Путін не відмовився від мирного плану Трампа

В Кремлі вперше обговорили з американцями мирну ініціативу США

Зустріч російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна з американською делегацією, яка відбулася напередодні, стала першим етапом обміну позиціями щодо можливого врегулювання війни Росії проти України, сторони планують продовжити пошук компромісів. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підкреслив, що підсумки цієї зустрічі не варто розцінювати як відмову Путіна від запропонованого США мирного плану.

"Як вчора було сказано, щось було прийнято, щось відзначено як неприйнятне, це нормальний процес пошуку компромісу", — додав він в коментарі російським пропагандистським ЗМІ. відео дня

Пєсков повідомив, що між Путіним і Віткоффом вперше відбувся прямий обмін позиціями щодо плану Трампа. За його словами, частину пропозицій росіяни прийняли, а частину визнали неприйнятною, що він назвав звичайним робочим процесом.

Представник Кремля додав, що тиша навколо переговорів зі США сприятиме їхній результативності, і вивловив вдячність Вашингтону за спроби врегулювати війну Росії проти України.

Він також заявив, що російська сторона готова проводити стільки зустрічей з американськими представниками, скільки буде потрібно для досягнення мирного рішення, і розкритикував європейських політиків, які очікують стратегічної поразки Росії, назвавши їхню позицію помилковою.

Яка ціль погроз Путіна перед переговорами з Віткоффом - думка експерта

Як писав Главред, експерт із міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко зазначив, що погрози Путіна щодо можливих ударів по українських портах і заява про ризики для Європи були адресовані насамперед Сполученим Штатам.

За словами Жовтенка, такі меседжі мають на меті не лише створити атмосферу страху, а й підсилити власну суб’єктність російського диктатора, представивши його готовність до мирних переговорів як певне досягнення.

Ще одна ціль — сформувати у Дональда Трампа враження, ніби Росія має перевагу на фронті, що, як підкреслив експерт, є важливим для американського президента.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Путін змусив Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера чекати в Кремлі близько трьох годин перед початком перемовин. Про це повідомило видання Politico, розкриваючи нові деталі зустрічі 2 грудня.

Дмитро Пєсков ззаначив, що нині можливість оголошення тимчасового "новорічного перемир’я" на фронті не розглядається.

Після переговорів у Москві Юрій Ушаков заявив, що зустріч пройшла "корисно та конструктивно", однак домовленостей щодо компромісного варіанту врегулювання ситуації в Україні досі не досягнуто.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

