Триває боротьба за 30-50 км територій: Рубіо назвав ключове питання війни

Рубіо підкреслив, що США прагнуть зупинити російсько-українську війну.

Рубіо назвав головне питання у війні / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Ключові тези із заяви Рубіо:

Україна і РФ буквально борються за 20% Донецької області

Росіяни втрачають 7 тисяч солдатів щотижня

Зараз ідеальний час для завершення війни

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що ключовим питанням у російсько-українській війні є територіальне питання. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

"Зараз Україна і Росія буквально борються за територію розміром 30-50 км, 20% Донецької області, які знаходяться під контролем Києва", - заявив він. відео дня

За його словами, росіяни втрачають 7 тисяч солдатів щотижня.

Держсекретар США також зазначив, що США прагнуть зупинити російсько-українську війну, переконатися, що сторони не нападатимуть одна на одну, а також захистити суверенітет і незалежність України, аби вона не стала маріонетковою державою.

"Ми вважаємо, що зараз ідеальний час для завершення війни", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Вашингтон хоче, щоб після війни економіка Україна "не просто відновилася, а почала процвітати".

На його думку, якщо зробити "правильні речі", то ВВП України із часом може перевершити російський.

Рубіо також додав, що "деякі вважають, що ми повинні надавати Україні необмежену фінансову допомогу, скільки б війна не тривала. Це нереалістично, такого не буде. Ми давно про це говорили".

Заява Рубіо про війну в Україні - відео:

Чи готовий Путін закінчити війну

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політичний експерт Віталій Кулик зазначає, що переговори про мир потребують участі Росії, а вона всіляко демонструє своє небажання зупиняти війну.

За його словами, Путіну потрібна війна.

"Путін може не вести її в певному обсязі або певної інтенсивності, якщо зіштовхнеться з проблемами, але повністю війну не припинить", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський заявив, що війна Росії проти України може завершитись до кінця 2025 року або до березня 2026-го.

Водночас, речник Путіна Дмитро Пєсков говорив, що Росія нібито прагне врегулювати війну проти України "на багато поколінь уперед". Він також підкреслив, що Москва нібито готова до мирних перемовин, але наполягає на досягненні власних цілей, визначених у межах так званої "СВО".

посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний вважає, що якщо Росія повністю окупує Донецьку або інші області, війна триватиме як на політичному, так і економічному фронті, оскільки політична мета не буде досягнута.

Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

