У терористичній Росії повідомили про смерть актриси і колишньої дружини актора-алкоголіка Михайла Єфремова - Ксенії Качаліної.
Як пишуть російські пропагандисти, її не стало на 55-му році життя. Новину повідомив російський режисер Олексій Агранович.
"Ксенія Качаліна померла. Ми недовго вчилися разом, ми дружили потім деякий час. Вона була загадкою, панком, складною і привабливою. Це був її і не її час. Ксюша не вміла пристосовуватися. Вона була розумнішою і слабшою за час одночасно. Її більше немає", - написав він в особистому блозі.
Спогадами про Ксенію поділилася і російська актриса Рената Литвинова. "Давня новела, яку я написала серед багатьох для Кіри Муратової в Одесі. Вона вибрала одну і зняла "Офелію, що невинно потонула". А цю я продала і - раптом уривок із неї сплив із надр Instagram - Ксенія Качаліна там грала головну роль. У фіналі - пісня гурту "Колібрі". Боже, Ксенії сьогодні не стало", - каже Литвинова.
Повідомляється, що актриса багато пила і саме пристрасть до алкоголю стала причиною її смерті.
Про персону: Ксенія Качаліна
Ксенія Качаліна - радянська і російська кіноактриса. Дебют у кіно - фільм "Нелюбов". Також знялася у фільмах "Арбітр", "Темрява", "Дика любов", "Над темною водою", "Листи в минуле життя", "Три сестри", "Собачий ящик", "Чоловічі одкровення", "Той, хто ніжніший", "Дух", "Цирк згорів, і клоуни розбіглися", "Романови. Вінценосна сім'я", "Свято".
