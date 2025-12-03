Актриса була дружиною Михайла Єфремова і страждала від алкоголізму.

https://glavred.net/starnews/umerla-rossiyskaya-aktrisa-kseniya-kachalina-10720829.html Посилання скопійоване

Померла російська актриса Ксенія Качаліна / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Що сталося з Качаліною

Чим вона була знаменита

У терористичній Росії повідомили про смерть актриси і колишньої дружини актора-алкоголіка Михайла Єфремова - Ксенії Качаліної.

Як пишуть російські пропагандисти, її не стало на 55-му році життя. Новину повідомив російський режисер Олексій Агранович.

відео дня

"Ксенія Качаліна померла. Ми недовго вчилися разом, ми дружили потім деякий час. Вона була загадкою, панком, складною і привабливою. Це був її і не її час. Ксюша не вміла пристосовуватися. Вона була розумнішою і слабшою за час одночасно. Її більше немає", - написав він в особистому блозі.

Померла Ксенія Качаліна / Фото Стархіт

Спогадами про Ксенію поділилася і російська актриса Рената Литвинова. "Давня новела, яку я написала серед багатьох для Кіри Муратової в Одесі. Вона вибрала одну і зняла "Офелію, що невинно потонула". А цю я продала і - раптом уривок із неї сплив із надр Instagram - Ксенія Качаліна там грала головну роль. У фіналі - пісня гурту "Колібрі". Боже, Ксенії сьогодні не стало", - каже Литвинова.

Повідомляється, що актриса багато пила і саме пристрасть до алкоголю стала причиною її смерті.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше дочка путініста Кіркорова, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зганьбила популярну російську продюсерку Яну Рудковську.

Раніше також продюсер Вадим Лисиця натякнув на вигоду від розлучення зіркової пари Олени та Тараса Тополі.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Ксенія Качаліна Ксенія Качаліна - радянська і російська кіноактриса. Дебют у кіно - фільм "Нелюбов". Також знялася у фільмах "Арбітр", "Темрява", "Дика любов", "Над темною водою", "Листи в минуле життя", "Три сестри", "Собачий ящик", "Чоловічі одкровення", "Той, хто ніжніший", "Дух", "Цирк згорів, і клоуни розбіглися", "Романови. Вінценосна сім'я", "Свято".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред