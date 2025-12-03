Путін грає на інтересах Трампа: експерт розкрив, як Кремль маніпулює США

Тарас Жовтенко зауважив, що Кремль змінив тактику традиціного залякування.

https://glavred.net/war/putin-igraet-na-interesah-trampa-ekspert-raskryl-kak-kreml-manipuliruet-ssha-10720901.html Посилання скопійоване

Мирні переговори / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

Кремль зрозумів, що тиск страхом на Трампа не працює

Москва подає можливі переговори як "жест доброї волі"

РФ створює враження, що США мають переконати Росію обрати бізнес замість війни

У Кремлі давно зрозуміли, що тиск страхом на адміністрацію Трампа не працює. Нинішні заяви Кремля на адресу США - це частина ширшої гри, у якій Москва робить ставку на підкуп та "вигоди" для Вашингтона і особисто Дональда Трампа. Про це в інтервʼю Главреду розповів експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

За словами експерта, паралельно з воєнною риторикою росіяни активно просувають серед американців та самого Трампа ідею економічної вигоди від співпраці з РФ. Кремль, зокрема, пропонував США "забрати" у Європи заморожені російські активи на 100 млрд доларів і поділити їх навпіл з РФ.

відео дня

"Потім Путін "випускає" Сєчіна, який розповідає, що в Росії "зарито" корисних копалин на 100 трлн доларів, і що на цьому можна спільно заробляти. Логіка Кремля така: ми не просто "перемагаємо" на полі бою і нам не обов’язково взагалі вести ці переговори; ми можемо спокійно воювати далі, а можемо, як хоче Трамп, - разом заробляти гроші. І вибір для нас однаково прийнятний", - зазначив Жовтенко.

Експерт додав, що Кремль намагається подати можливу згоду на переговори як "жест доброї волі" і натякає, що Росія може продовжувати війну або співпрацювати з американцями у бізнесі - обидва варіанти для Москви прийнятні. При цьому пропаганда намагається створити враження, що саме США мають переконати РФ обрати бізнес замість війни.

"Невипадково глава російського ВТБ заявив, що Росія нібито може обійтися і без своїх заморожених активів, але Європі "буде гірше", якщо вони наважаться їх конфіскувати. Тобто російська пропаганда зараз намагається сформувати у Трампа та його оточення враження, що згода РФ на переговори та спільні бізнес-проєкти - це "жест доброї волі". І цей шантаж, спрямований на США і персонально на адміністрацію Трампа, має на меті показати, що у путінського режиму начебто є вибір між продовженням війни та бізнесом з американцями. І що саме американці мають "постаратися", щоб Кремль зробив "правильний вибір", - наголосив Жовтенко.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Який у США план щодо України - думка експерта

Політолог Віталій Кулик заявив в інтерв'ю Главреду, що кінцева мета мирних ініціатив президента США Дональда Трампа полягає в тому, щоб "продати Україну Росії". Водночас, за його словами, США не мають важелів, щоб змусити Україну погодитися на невигідні умови.

"До речі, Зеленський це вже демонстрував, і я повністю підтримую його позицію в Овальному кабінеті, коли він висловив думку багатьох українців. Так що процес залежить і від нас", - зазначив політолог.

Кулик наголосив, що для ефективних рішень потрібна внутрішня єдність у країні.

"А щодо того, що американці нас "продають", то, власне кажучи, Трамп своїми діями вже давно поховав міжнародне право. США знищили міжнародну справедливість як категорію. Повернення до постоонівського трактування міжнародного права вже малоймовірне. Зараз все вирішує не міжнародне право, а сила. Тому - так, нами торгують. Це реальна політика", - додав він.

Переговори Віткоффа і Путіна - останні новини

Нагадаємо, 2 грудня перед переговорами в Кремлі Путін змусив послів США Стівa Віткоффа і Джареда Кушнера чекати три години. Поки американці прогулювалися Москвою і обідали, Путін виступав на інвестиційному форумі з погрозами Європі. Переговори почалися майже на три години пізніше й завершилися далеко за північ.

Також після зустрічі спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Путіним Росія назвала перемовини "корисними та конструктивними", але компромісного плану щодо України наразі немає. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, Москва готова погодитися з частиною американського мирного плану, інші пункти викликали критику.

Як повідомляв Главред, зустріч Путіна з американською делегацією стала першим етапом обміну позиціями щодо мирного плану для України. Кремль заявляє, що частину пропозицій прийняли, частину відкинули, а переговори продовжаться.

Читайте також:

Про персону: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті. Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред