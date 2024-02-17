ЗСУ вийшли з Авдіївки - Тарнавський

Уночі головком ЗСУ Олександр Сирський заявив про виведення українських військ з Авдіївки.

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ЗСУ вийшли з Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Уночі 17 лютого Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про виведення українських підрозділів з Авдіївки.

"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася навколо Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, ухвалив рішення щодо виведення наших підрозділів із міста та переходу до оборони на більш вигідних рубежах", - ідеться в повідомленні головкома у Facebook.

Він додав, що вживаються заходи для стабілізації обстановки й утримання займаних позицій.

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"Авдіївку ми все одно повернемо", - написав Сирський.

Головнокомандувач ЗС України, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський пізніше повідомив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

"У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів з перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями, це єдино правильне рішення", - написав він у Telegram.

За словами Тарнавського, "оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах".

Тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни пишуть у свіжому звіті, що українським силам доведеться провести контратаки, щоб організовано вийти з Авдіївки. Росія спробує перешкодити, але її зусилля лише призведуть до подальших втрат

У звіті ISW йдеться, що Силам оборони України, можливо, доведеться стабілізувати лінію фронту, контратакуючи в районі, де російські війська намагаються замкнути оточення.

Аналітики зазначили, що дії Росії, спрямовані на те, щоб ускладнити виведення українських військ з Авдіївки, призведуть до подальших втрат.

"Російським військам, найімовірніше, буде важко просунутися на захід від Авдіївки до підготовлених позицій, куди відходять українські сили", - вважають експерти.

У ISW зазначили, що росіяни, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вирішать атакувати позиції ЗСУ у відкритому полі.

Аналітики також зазначили, що захоплення Авдіївки не принесе окупантам жодних оперативних можливостей.

Бої за Авдіївку

16 лютого президент України Володимир Зеленський заявляв, що Сили оборони України продовжують проводити бойові дії в Авдіївці. Українські воїни стримують просування ворога на цьому напрямку.

Окупанти під час штурмів Авдіївки зазнають значних втрат як у техніці, так і в особовому складі. Росія не рахується зі своїми втратами, заради захоплення міста жене в м'ясорубку елітні війська. Про це 16 лютого розповів прес-офіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський учора повідомив, що було ухвалено рішення про відступ українських військових з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки.

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