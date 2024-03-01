Сценарій відходу ЗСУ на нові рубежі: ситуація біля Авдіївки різко змінюється – експерт

Олександр Мусієнко впевнений у необхідності знищення російської авіації на фронті.

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Олександр Мусієнко спрогнозував розвиток ситуації на фронті / Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Після виходу з Авдіївки не виключений відхід ЗСУ на наступну лінію оборони, заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Як наголосив він у коментарі УНІАН, українські воїни стабілізують лінію оборони і виконуватимуть завдання з завдання нанесення якомога більших втрат ворогу та зупинятимуть його просування.

"Чи вдасться це зробити на цій лінії оборони? Сподіваюся. Але не виключено, що доведеться відходити на наступну лінію, яка зараз активно будується і укріплюється. Це покажуть тільки бойові дії", - зазначив експерт.

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Він переконаний, що одне з головних завдань ЗСУ - це в межах тих сил і засобів, які в них є, зупинити просування ворога і завдавати йому максимальних втрат.

"Друге - це максимальний акцент на добудову оборонних рубежів, фортифікаційних споруд... Третє - це зменшення авіаційного компонента ворога", - пояснив військовий аналітик.

При цьому він також упевнений у необхідності знищення російської авіації, яка продовжує завдавати ударів КАБами по українських позиціях.

"Щоб вони не завдавали ударів КАБами. Адже якщо вони зможуть це робити, буде лише питанням часу, коли вони рознесуть будь-які оборонні рубежі. На цьому зараз треба концентруватися, і це зараз відбувається", - додав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Раніше майор ЗСУ відповів на запитання про втрати під час виходу з Авдіївки. ЗСУ багато взяли росіян у полон, майже з кожної ворожої бригади, підкреслив Максим Жорін.

Війська РФ захопили Авдіївку, оскільки використовували тактику авіаударів для просування своєї піхоти, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, подібні дії окупанти можуть застосувати і надалі на інших ділянках фронту.

Авдіївка далася росіянам "великою ціною" - вони втратили понад 47 тисяч своїх військових, розповів Олександр Тарнавський. За його словами, в Авдіївці було знищено резерви, які ворог міг застосувати на інших напрямках.

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