Ми не втратили б Авдіївку: Кулеба назвав причину, чому ЗСУ відійшли від міста

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і надалі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла загарбати за безперервні чотиримісячні штурми.
В інтервʼю CNN Кулеба назвав головну причину, через яку військовим довелося відходити від населеного пункту. За словами міністра, Україна не втратила б Авдіївки, якби "отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для її захисту".
"Люди повинні зрозуміти одну просту річ. Ухвалення закону - це важливо, але для того, щоб відправити речі на фронт, потрібен час. І поки це рішення ще не ухвалене, плюс врах*йте логістику, весь цей час наші солдати будуть жертвувати своїми життями на передовій, тримаючи оборону проти сил Росії, що переважають", - цитує Кулебу Європейська правда.відео дня
Глава МЗС підкреслив, що "кожен день дебатів в одному місці (у Конгресі - Главред) означає ще одну смерть в іншому місці".
Захоплення Авдіївки і підготовка до нового наступу
17 лютого українське командування офіційно заявило про вихід ЗСУ з Авдіївки, де чотири місяці тривав безперервний наступ російських загарбників.
Очевидно, що Росія скористалась моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США, ситуацію погіршувало значне скорочення у ЗСУ боєприпасів, щоб відбивати атаки ворога.
The New York Times писала, що російські війська вже зібрали на деяких напрямках угруповання понад 100 тисяч окупантів. Усього йдеться про відкриття 5 оперативних напрямків.
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