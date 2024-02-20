Ми не втратили б Авдіївку: Кулеба назвав причину, чому ЗСУ відійшли від міста

Кулеба "пройшовся" по американських політиках, які затягують розгляд законопроєкту щодо фінансування допомоги Україні.

https://glavred.net/ukraine/ukrajina-ne-vtratila-b-avdijivku-kuleba-nazvav-prichinu-chomu-zsu-vidiyshli-vid-mista-10543484.html Посилання скопійоване

РФ загарбала Авдіївку / Колаж Главреда. Фото: скріншот, інстаграм Ліберових

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що якби не дефіцит боєприпасів, українські сили могли б і надалі тримати оборону Авдіївки, яку РФ не могла загарбати за безперервні чотиримісячні штурми.

В інтервʼю CNN Кулеба назвав головну причину, через яку військовим довелося відходити від населеного пункту. За словами міністра, Україна не втратила б Авдіївки, якби "отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для її захисту".

"Люди повинні зрозуміти одну просту річ. Ухвалення закону - це важливо, але для того, щоб відправити речі на фронт, потрібен час. І поки це рішення ще не ухвалене, плюс врах*йте логістику, весь цей час наші солдати будуть жертвувати своїми життями на передовій, тримаючи оборону проти сил Росії, що переважають", - цитує Кулебу Європейська правда. відео дня

Глава МЗС підкреслив, що "кожен день дебатів в одному місці (у Конгресі - Главред) означає ще одну смерть в іншому місці".

Захоплення Авдіївки і підготовка до нового наступу

17 лютого українське командування офіційно заявило про вихід ЗСУ з Авдіївки, де чотири місяці тривав безперервний наступ російських загарбників.

Очевидно, що Росія скористалась моментом законодавчої невизначеності щодо подальшої допомоги Україні з боку США, ситуацію погіршувало значне скорочення у ЗСУ боєприпасів, щоб відбивати атаки ворога.

The New York Times писала, що російські війська вже зібрали на деяких напрямках угруповання понад 100 тисяч окупантів. Усього йдеться про відкриття 5 оперативних напрямків.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.