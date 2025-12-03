"Путін надувається як кулька": в РНБО заявили про нову реальність на фронті

Реальна ситуація на Запорізькому напрямку свідчить про провал спроб окупантів просунутися та досягти своїх стратегічних цілей, вказав Коваленко.

https://glavred.net/front/putin-naduvaetsya-kak-sharik-v-snbo-zayavili-o-novoy-realnosti-na-fronte-10720862.html Посилання скопійоване

Спроби росіян окупувати Гуляйполе провалилися / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/General.Pavlyuk

Про що сказав Коваленко:

Росіяни провалили спроби окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку

Росіяни не можуть "проломити фронт"

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін намагається показати американцям на фоні переговорів про мир не бувалі успіхи на фронті та перемоги російських військ. Однак, наразі це лише "картинка" для представників Трампа, адже росіяни не можуть переломити ситуацію на фронті. Про це заявив глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко в дописі у Telegram.

Попри заяви російського військово-політичного керівництва про початок наступу на місто Гуляйполе в Запорізькій області та навіть вуличних боїв безпосередньо в міській забудові, реальність насправді інша.

відео дня

"Спроби росіян окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися. Путін надувається як кулька перед американцями у спробі продемонструвати, що "може на фронті все", але реальність протилежна", - написав він.

Росія, попри запеклі бої, не спроможна "проломити фронт". Коваленко підкреслив, що хоч ситуація на фронті залишається надзвичайно складною, окупанти й надалі безуспішно намагаються реалізувати свою головну мету — знищити українську державність. Проте, за його словами, ці плани приречені на провал.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Чим небезпечна втрата Гуляйполя - думка експерта

Як писав Главред, Гуляйполе є важливим залізничним вузлом, а Олександрівка — напрямком, який російські війська можуть розглядати як можливий плацдарм для подальшого просування на Дніпропетровщину. Саме тому ці території становлять для них інтерес. Про це заявив військовий аналітик Іван Тимочко в ефірі Еспресо.

Він зазначив, що наразі противник намагається змістити акценти наступу в райони, де має більш вигідні умови.

Тимочко пояснив, що головна мета росіян у Гуляйполі — захопити населений пункт не лише через його символічне значення як батьківщини Махна, а й через стратегічну важливість. Поруч розташоване селище Залізничне, сама назва якого підкреслює його логістичну роль.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські підрозділи продовжують утримувати позиції в окремих частинах Вовчанська, хоча російські сили й далі просуваються серед руїн, де оборона є надзвичайно складною. Про це повідомив керівник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українським військам вдалося покращити тактичну ситуацію в районі Куп’янська. Зараз триває зачистка міста від російських підрозділів, які, за його словами, можуть похвалитися лише пропагандистськими "успіхами".

Військовий експерт та колишній речник Генштабу Владислав Селезньов наголосив, що російські заяви про повний контроль над Покровськом не відповідають реальності.

Інші новини:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред