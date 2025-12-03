Полум'яний стовп у небі: дрони знищили нафтобазу РФ в Тамбовській області

В РФ навіть зупиняли роботу місцевого аеропорту.

https://glavred.net/world/plamennyy-stolb-v-nebe-drony-unichtozhili-neftebazu-rf-v-tambovskoy-oblasti-10720808.html Посилання скопійоване

Дрони атакували нафтобазу в РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Вночі в Тамбовській області РФ лунали вибухи

Під атакою дронів опинилась Никифорівська нафтобаза

Після атаки там спалахнула масштабна пожежа

У ніч на 3 грудня в Тамбовській області країни-агресора Росії лунали вибухи. Під атакою дронів опинилася нафтобаза. Там спалахнула пожежа. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко.

"У Тамбовській області була знищена нафтобаза росіян", - написав він. відео дня

Водночас, Telegram-канал Exilenova+ провів аналіз знятого жителями Тамбовської області відео з пожежею, яка спалахнула після атаки. Там дійшли висновку, що на кадрах зафіксовано продовження української кампанії зі знищення нафтогазової інфраструктури, яка допомагає агресору продовжувати війну проти України.

Відомо, що під атакою опинилася Никифорівська нафтобаза АТ "Тамбовнефтепродукт" у населеному пункті Дмитрівка.

"Дмитрівка, Тамбовська область. Було атаковано нафтобазу, місцева влада підтверджує", - йдеться в повідомленні.

У регіоні ще наприкінці минулої доби оголосили режим "дронової небезпеки", також зупиняли роботу місцевого аеропорту.

Що цікаво, губернатор Тамбовської області Євген Первишов заявив, що на нафтобазі в Тамбовській області сталося загоряння після падіння уламків БПЛА.

Пожежа на нафтобазі росіян – відео:

Удари по російських НПЗ

В Генштабі ЗСУ заявляли, що у ніч на 20 листопада, у ході зменшення спроможностей окупаційної російської армії, підрозділи Сил оборони України завдали повторного вогневого ураження по Рязанському нафтопереробному заводу у Рязанській області РФ.

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17.1 млн тонн нафти на рік, входить в перелік найбільших НПЗ Росії.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Вибухи в Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, у російському місті Лівни, що в Орловській області, в ніч проти 2 грудня спалахнула масштабна пожежа. Перед загорянням місцеві повідомляли про проліт і вибухи невстановлених безпілотників.

В ніч на 30 листопада під атакою дронів був нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані, що у Краснодарському краї РФ. Водночас, в Ростовській області після атаки БпЛА зупинила роботу котельня й почалася пожежа на промисловому підприємстві.

У ніч на 29 листопада у місті Таганрог Ростовської області під ударом опинилися потужності авіаремонтному заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50.

Читайте також:

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред