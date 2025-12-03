'Будуть припинені повноваження': Зеленський оголосив про термінове перезавантаження

Президент анонсував початок масштабного кадрового оновлення в енергетичній та оборонній сферах.

Ключові тези Зеленського:

Кадрове перезавантаження в енергетиці та обороні відбудеться 3 грудня

Нових членів наглядових рад призначать у грудні

Йдеться про Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі, Енергетична компанія України

У середу, 3 грудня, буде проведене кадрове перезавантаження в енергетичному секторі та у оборонній сфері України. Нових членів наглядових рад призначать у грудні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави провів обговорення з прем’єр-міністром Юлією Свириденко щодо пперезавантаження в енергетичній сфері. За його словами, темп трансформації непоганий і має забезпечити повноцінну прозорість управління.

"Сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній: Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі, Енергетична компанія України. Нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні відповідно до чіткої, справедливої процедури", - заявив президент.

Крім того, Зеленський доручив міністру оборони Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад у оборонній сфер.

"Саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків", - наголосив він.

Президент також доручив прем'єр-міністру регулярно інформувати міжнародних партнерів України про кроки уряду, спрямовані на посилення довіри до державних інституцій.

Як відреагували в ОП на корупцію в енергетиці

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна демонструє реальну боротьбу з корупцією з конкретними результатами та наслідками.

"Хотілося б, щоб корупціонери діставали пожиттєві терміни одразу після викриття. Але є закон, і його доведеться дотримуватися", – зазначив він.

Подоляк підкреслив, що головна відмінність нинішньої боротьби від попередніх років - принципова нетерпимість держави до корупції та швидкі, жорсткі рішення президента.

Корупція в енергетиці - що відомо

Нагадаємо, НАБУ та САП протягом 15 місяців проводили масштабну операцію "Мідас", під час якої здійснено понад 70 обшуків у рамках розслідування корупційної схеми в енергетичній сфері. За даними слідства, у схемі брали участь високопосадовці, політики та бізнесмени. Вони впливали на діяльність АТ "НАЕК "Енергоатом", отримуючи неправомірну вигоду від контрагентів у розмірі 10-15% від вартості контрактів.

13 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі про корупцію в "Енергоатомі". Вони тепер не можуть вести бізнес в Україні, їхні активи заблоковані, обмежено торгівлю, участь у держзакупівлях та приватизації.

Як повідомляв Главред, 14 листопада Зеленський підписав указ №845/2025 про оновлення складу РНБО. Зі складу виведено міністра енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка. Раніше Гринчук подала у відставку.

