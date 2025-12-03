Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Будуть припинені повноваження": Зеленський оголосив про термінове перезавантаження

Руслана Заклінська
3 грудня 2025, 15:26оновлено 3 грудня, 15:59
2054
Президент анонсував початок масштабного кадрового оновлення в енергетичній та оборонній сферах.
'Будуть припинені повноваження': Зеленський оголосив про термінове перезавантаження
Зеленський анонсував повне перезавантаження наглядових рад / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, t.me/svyrydenkoy

Ключові тези Зеленського:

  • Кадрове перезавантаження в енергетиці та обороні відбудеться 3 грудня
  • Нових членів наглядових рад призначать у грудні
  • Йдеться про Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі, Енергетична компанія України

У середу, 3 грудня, буде проведене кадрове перезавантаження в енергетичному секторі та у оборонній сфері України. Нових членів наглядових рад призначать у грудні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави провів обговорення з прем’єр-міністром Юлією Свириденко щодо пперезавантаження в енергетичній сфері. За його словами, темп трансформації непоганий і має забезпечити повноцінну прозорість управління.

відео дня

"Сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній: Центренерго, Оператор ГТС, Оператор ринку, Українські розподільні мережі, Енергетична компанія України. Нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні відповідно до чіткої, справедливої процедури", - заявив президент.

Крім того, Зеленський доручив міністру оборони Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад у оборонній сфер.

"Саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків", - наголосив він.

Президент також доручив прем'єр-міністру регулярно інформувати міжнародних партнерів України про кроки уряду, спрямовані на посилення довіри до державних інституцій.

Як відреагували в ОП на корупцію в енергетиці

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна демонструє реальну боротьбу з корупцією з конкретними результатами та наслідками.

"Хотілося б, щоб корупціонери діставали пожиттєві терміни одразу після викриття. Але є закон, і його доведеться дотримуватися", – зазначив він.

Подоляк підкреслив, що головна відмінність нинішньої боротьби від попередніх років - принципова нетерпимість держави до корупції та швидкі, жорсткі рішення президента.

Корупція в енергетиці - що відомо

Нагадаємо, НАБУ та САП протягом 15 місяців проводили масштабну операцію "Мідас", під час якої здійснено понад 70 обшуків у рамках розслідування корупційної схеми в енергетичній сфері. За даними слідства, у схемі брали участь високопосадовці, політики та бізнесмени. Вони впливали на діяльність АТ "НАЕК "Енергоатом", отримуючи неправомірну вигоду від контрагентів у розмірі 10-15% від вартості контрактів.

13 листопада президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі про корупцію в "Енергоатомі". Вони тепер не можуть вести бізнес в Україні, їхні активи заблоковані, обмежено торгівлю, участь у держзакупівлях та приватизації.

Як повідомляв Главред, 14 листопада Зеленський підписав указ №845/2025 про оновлення складу РНБО. Зі складу виведено міністра енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка. Раніше Гринчук подала у відставку.

Читайте також:

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Міненергетики новини України Денис Шмигаль енергетика Юлія Свириденко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Горять резервуари: Генштаб повідомив про приголомшливі результати ударів по РФ

Горять резервуари: Генштаб повідомив про приголомшливі результати ударів по РФ

17:01Війна
Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня

Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня

16:55Економіка
"Будуть припинені повноваження": Зеленський оголосив про термінове перезавантаження

"Будуть припинені повноваження": Зеленський оголосив про термінове перезавантаження

15:26Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українців закликали наклеїти харчову плівку на вікна: у чому причина

Українців закликали наклеїти харчову плівку на вікна: у чому причина

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операції

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операції

Карта Deep State онлайн за 3 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Кому Повня у грудні принесе несподівані гроші: астрологи назвали ТОП-3 знаки

Кому Повня у грудні принесе несподівані гроші: астрологи назвали ТОП-3 знаки

"Життя стане складнішим для ухилянтів": у Раді озвучили, що саме можуть змінити

"Життя стане складнішим для ухилянтів": у Раді озвучили, що саме можуть змінити

Останні новини

17:17

Забутий, але дуже смачний: рецепт салату на Новий рік, який сподобається всім

17:04

Водійська хитрість: як за лічені хвилини очистити лобове скло від льоду

17:01

Горять резервуари: Генштаб повідомив про приголомшливі результати ударів по РФ

16:55

Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня

16:31

Путіну мало: експерт назвав єдину умову, за якої РФ закінчить війну

Трамп поспішає завершити війну, він залежний від згоди Європи та України - ЖовтенкоТрамп поспішає завершити війну, він залежний від згоди Європи та України - Жовтенко
16:20

Росіяни захопили три села і просунулися біля Покровська та Гуляйполя - DeepState

16:15

Працює як чарівна паличка: чоловік сказав, як прочистити забиту раковину без хімії

15:26

"Будуть припинені повноваження": Зеленський оголосив про термінове перезавантаження

15:25

Штурмували десяток разів: військові прокоментували заяву РФ про "прорив" у Лимані

Реклама
15:21

Верховна Рада проголосувала за держбюджет на 2026 рік - що зміниться для українців

15:18

"США узаконять поділ України на десятиліття": на які умови піде Україна для миру

15:09

Морози будуть не страшні: які деталі в авто потрібно перевести у зимовий режим

15:07

Треба знайти кролика на картинці за 20 секунд: швидкий тест для перевірки IQ

14:59

УЗ запустила "3000 км Україною" - на які поїзди можна взяти квитки і як оформити

14:34

Шкодить речам та машинці: експерт розкрив, скільки порошку треба для одного прання

14:11

Черепахові коти приховують одразу три секрети - про що варто знати господарямВідео

13:57

Чому варені яйця не можна кидати у холодну воду: відповідь здивує

13:53

Путін грає на інтересах Трампа: експерт розкрив, як Кремль маніпулює США

13:45

Стрибки температури та багато опадів: коли погода в Україні покаже характер

13:20

У Bild заявили про повну окупацію Покровська - в Генштабі зробили важливу заяву

Реклама
12:58

Як повня у Близнюках переверне життя кожного з 4 по 20 грудня - прогнозВідео

12:58

Україна втратила цілі міста: експертка назвала жахливі демографічні підрахунки

12:50

15 січня на Київстар ТБ відбудеться премʼєра Original-серіалу "Тиха Нава" з Олександром Рудинським у головній ролі

12:47

Голлівудському акторові поставили смертельний діагноз

12:25

У Росії підірвали нафтопровід "Дружба": ЗМІ розкрили деталі гучної операціїВідео

12:21

Вже варто запасатись: улюблений новорічний напій українців скоро подорожчає

12:12

Україна готує нову зустріч у Брюсселі з партнерами: про що говоритимуть

12:00

Апетити зростають: Селезньов - про погрози Путіна "санітарною зоною" на півночі

11:55

Бронь за новими правилами: хто отримає захист від мобілізації вже з 4 грудня

11:51

Путін не відкинув мирний план Трампа - в Кремлі розкрили деталі переговорів з США

11:39

"Усе робить по справі": Андрій Ісаєнко назвав найкращого актора в Україні

11:32

"Путін надувається як кулька": в РНБО заявили про нову реальність на фронті

11:17

Усього три інгредієнти: шикарний салат "Ніжний" стане королем вашого столуВідео

11:15

Путін "накинувся" з погрозами на Україну та Європу - яка реальна ціль Кремля

11:13

Фраза "бегущая строка" має лише один переклад: як правильно її говоритиВідео

11:09

У кіно з 8 січня: вийшли офіційний трейлер і постер романтичної комедії "Випробувальний термін"

11:03

Національний відбір на Євробачення-2026: хто увійшов до шортліста конкурсантів

10:57

Може стати магнітом для грошей або сварок: коли наряджати ялинку в грудні 2026

10:52

Європа намагається переконати Китай: чи змінить Пекін курс щодо війни в Україні

10:35

Китайський гороскоп на завтра 4 грудня: Бикам - сварки, Зміям - занепокоєння

Реклама
10:28

Чиновник 10 років отримував зарплату, але на роботу не ходив: як його покарали

10:16

"Важко утримувати позиції": в ЗСУ заявили про проблеми на одному напрямку

09:49

Після Москви: зустріч Зеленського з Віткоффом і Кушнером раптово скасували в Брюсселі

09:44

Померла російська актриса Ксенія Качаліна

09:42

Олена Тополя зробила заяву про коханця на тлі розлучення з чоловіком

09:23

Чотирьох знаків зодіаку чекають переживання і занепокоєння перед Новим роком

09:18

Триває боротьба за 30-50 км територій: Рубіо назвав ключове питання війниВідео

09:02

Гороскоп Таро на завтра 2 грудня: Тельцям - великі кроки, Дівам - цілі

09:01

"Туристичний візит, а не шлях до миру": у Sky News заявили про провал місії Віткоффа в РФ

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 грудня (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти