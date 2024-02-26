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Відійшли на нову лінію оборони: в ЗСУ підтвердили відступ з Ласточкиного

Юрій Берендій
26 лютого 2024, 12:38
В ЗСУ зазначили, що виведення військ із Ласточкиного було необхідне для організації нової лінії оборони.
Відійшли на нову лінію оборони: в ЗСУ підтвердили відступ з Ласточкиного
Українські військові відійшли від села Ласточкине / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatelivemap

Збройні сили України офіційно підтвердили, що наші військові відступили з населеного пункту Ласточкине поблизу Авдіївки, Донецька область. Раніше вони тримали оборону на околицях цього села. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. Ці заходи були прийняті для того, щоб запобігти подальшому просуванню російських збройних сил.

"Підрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села Ласточкине", - розповів він.

За його словами, цей хід був важливим для організації оборонної лінії через населені пункти Орлівка, Тоненьке і Бердичі, щоб запобігти подальшому просуванню противника у напрямку на захід.

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Що відомо про селище Ласточкине?

Ласточкине - селище в Ясинуватському районі Донецької області. Землі селища межують із західними околицями м. Авдіївка, а саме з Авдіївським коксохімом. Населений пункт дуже сильно постраждав від обстрілів російських окупантів, які тривають від початку повномасштабного вторгнення. Ситуація сильно загострилася в жовтні 2023 року. З лютого 2024 року селище опинилося в російській окупації. Про це повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Збройні сили України підтвердили, що з боями відійшли на західні околиці Ласточкиного. Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прокоментував відведення підрозділів ЗСУ з Авдіївки у Донецькій області. За його словами, при виході з Авдіївки в полон потрапила невелика кількість військовослужбовців Збройних сил України.

22 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду. Глава держави ознайомився з останніми змінами в оперативній обстановці від Головнокомандувача Олександра Сирського.

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