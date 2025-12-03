Штурмували десяток разів: військові прокоментували заяву РФ про "прорив" у Лимані

Українські військові розповіли, що зараз з окупантами, які намагалися інфільтруватися на околиці міста.

Військові відповіли на брехню Герасимова / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Що повідомили військові:

Росіяни збрехали про прорив у Лимані

Спроби інфільтрації для окупантів закінчуються лише втратами

Герасимов доповідає Путіну вигадану інформацію

Начальник Генштабу армії країни-агресорки Росії Валерій Герасимов доповів кремлівському диктатору Володимиру Путіну про нібито прорив окупантів на Донеччині.

Третій армійський корпус у Telegram відреагував на цю інформацію. Офіційно військові заявили, що так званий "прорив" у Лимані - ніщо інше, як брехня вищого командування Росії.

"Підрозділи корпусу відбивають близько 40 ворожих штурмів на день на підступах до Лиману та не дозволяють противнику зайти до міста", - наголосив командир корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

Лиман / Інфографіка: Главред

Що сталося з окупантами, які проривалися в Лиман

За останній місяць окупанти здійснили десяток спроб інфільтрації малими групами на околицях міста. Але усі росіяни, які намагалися прорвати оборону ЗСУ, або вже ліквідовані, або взяті у полон.

Допомагали українським військовим виявляти окупантів і самі росіяни. Один із полонених повідомив, що російський воєнкор "злив" позиції, на яких він знаходився з групою. Після цього ворогів виявили українські бійці - частину групи РФ знищили на місці, а полоненому пощастило вижити і потрапити до рук ЗСУ.

"За чотири роки Герасимов "спалив" свою армію, не взявши під повний контроль жодної української області. Тому поки наші підрозділи придушують у зародку будь-які спроби РФ наблизитися до Лиману, він доповідає Путіну про неіснуючі успіхи", - додав командир 63-ї ОМБр, полковник Павло Юрчук.

Що відбувається на Лиманському напрямку за спостереженням аналітиків

Главред писав, що нещодавно аналітики ISW повідомили про те, що окупаційна армія РФ нещодавно мала успіх на Лиманському напрямку.

Геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що російські підрозділи просунулися в центральній частині Новоселівки та на північному заході від Лимана. Військові РФ нібито контролюють приблизно 70 відсотків Ямполя.

Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК) 3-й армійський корпус (3 АК) — оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

